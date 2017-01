ALDEAS INFANTILES RECLAMA VISIBILIDAD ESTADÍSTICA PARA LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES

Etiquetas

Aldeas Infantiles SOS urge a Naciones Unidas que se asegure la representación de los niños en riesgo en las estadísticas, para que millones de ellos no queden fuera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se les pueda ayudar convenientemente. Así lo reclama la organización con la campaña ‘Todos los niños cuentan, pero no son contados’.Según explicó este lunes la ONG en un comunicado, es necesario “fortalecer y ampliar” los métodos de recogida de datos con el fin de garantizar que todos los niños estén representados en el mapa estadístico mundial, “especialmente aquellos que viven fuera de sus hogares o carecen del cuidado parental”. La organización hizo esta demanda en el marco del Primer Foro Mundial de Datos que se celebra estos días en Sudáfrica, en el que 250 ONG respaldan la campaña ‘#TodoslosNiñosCuentan’ (‘#CountAllChildren’, en inglés), en la que instan a los líderes mundiales a cumplir con el objetivo de la agenda global para el desarrollo post-2015 de “no dejar a nadie atrás”. “Sin datos desagregados fehacientes y exhaustivos sobre la infancia vulnerable, las necesidades de estos niños pasarán inadvertidas y los recursos no podrán ser distribuidos de forma efectiva para apoyarles dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, sostiene el presidente de Aldeas Infantiles de España, Pedro Puig.