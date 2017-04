Experto critica que Trump "no sabe como funciona Washington" porque "la política de un país no es un reality show"

Etiquetas

El ponente invitado de UNIR Openclass, Pedro Rodríguez, considera que, tras los cien días de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, éste ha demostrado que "no sabe cómo funciona Washington" porque "la política de un país no es igual que un reality show".

En este sentido, ha destacado, el trabajo que ha realizado durante estos cien días "se ha centrado en una continuación de su campaña electoral". Todo porque "no ha cambiado ni las formas ni los contenidos, sigue con su mismo tono y su mismo ritmo" y, en realidad, "no tiene incentivos para cambiarlos porque esa esencia es la que le ha llevado al éxito".

El también profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas -ICADE- y en la Universidad Complutense de Madrid ha ofrecido una openclass de UNIR para analizar los '100 días de Trump' y el huracán mediático despertado por la gestión realizada desde que tomara posesión el pasado 20 de febrero de 2017 en Washington D.C.

Con todo ello, ha asegurado, "el balance de estos cien días es un tanto limitado porque ha hecho campaña como populista pero la realidad es que no tiene ni idea de cómo funciona Washington".

Según ha explicado el experto, durante todos estos días "se nota que Donald Trump tiene una mentalidad ejecutiva, no hay que olvidar que durante 14 temporadas contó con un reality show líder de audiencia 'The Apprentice' en el país donde hizo famosa la frase de 'estás despedido' pero no se da cuenta de que América no es un reality y la política de Washington no funciona así".

"La búsqueda de consenso y de negociación permanente no forma parte de la experiencia de Donald Trump, la reflexión, es algo que no va con él y en el futuro seguramente la situación seguirá igual", ha sentenciado.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, el también periodista (ha desempeñado durante 20 años la corresponsalía del diario ABC en Washington) ha destacado que, a pesar de que Trump "ha llegado al poder con menos hipotecas que otros políticos tradicionales, parece claro que no tiene incentivos políticos" porque el electorado "cuando se desahoga con los populismos no los somete a las mismas demandas, tiene más margen de maniobra".

"EL PRESIDENTE MÁS IMPOPULAR DE EEUU"

Aún así, ha reflexionado, "las encuestas realizadas con motivo de los 100 primeros días hablan de que Donald Trump es el presidente más impopular de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Durante su openclass también se ha referido a sus primeras decisiones políticas unidas a la guerra declarada a los medios de comunicación por el presidente y sus tweets incendiarios y en este sentido, ha reflexionado, "es muy difícil empezar una guerra contra quien compra la tinta por barriles".

Donald Trump intenta "colocar a la prensa" y está claro que en Estados Unidos "la prensa tiene un problema" aún así "lo mejor que podrían hacer los medios de comunicación es no entrar en el juego, aunque es muy difícil, que no respondan ni contraataquen, aunque es entendible la actitud que mantiene la prensa".

A todo ello se suma la "claridad" de que Donald Trump "ha sido un regalo para las audiencias, lo fue durante la campaña electoral y lo sigue siendo ahora, los programas paraban y emitían sus declaraciones, hablaba y todo el mundo lo ponía en directo y esto es algo que va a ser siempre así".

"Está claro que muchos medios están atravesando situaciones económicas muy delicadas -tanto tradicionales como nuevos- pero lo cierto es que los rating son poder, la audiencia es poder y él aparece en un programa y todo el mundo se ve obligado a verlo. Es un espectáculo bastante irresistible".