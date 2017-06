Lorenzo Abadía presenta su ensayo 'Desconfianza' en Sevilla: "España no es una auténtica democracia"

Etiquetas

Esta mañana, en el Salón La Revuelta de Sevilla, Lorenzo Abadía ha presentado su ensayo 'Desconfianza', donde sienta las bases de su propuesta política plasmada en la Plataforma 'Diputado de Distrito', que él dirige. Abadía ha sido presentado por Francisco Rubiales, periodista y consultor de comunicación, quien ha definido su libro como "un gran canto a la libertad" y un "antídoto para combatir uno de los principales males de este país: el culto al Estado".

Para Lorenzo Abadía, según se indica en un comunicado, "el poder en España está usurpado por una oligarquía de partidos que viven de espaldas a la sociedad, porque están blindados gracias a la confianza que los españoles les brindamos en la Transición". Para el autor, "la partitocracia ha favorecido un sistema en España basado en clientelismo". Así, añade, "más de un millón y medio de personas en España dependen de los políticos, y por tanto contribuyen a perpetuar el sistema clientelar que permite a los grandes partidos mantenerse en el poder".

"España no es una auténtica democracia --sostiene--, porque tú no eliges tu 'menú'. El menú lo eligen los que mandan, que son los partidos. Las cúpulas de los partidos hacen y deshacen, y los parlamentarios que finalmente llegan al Congreso sólo están ahí para perpetuar en el poder a los partidos. El resultado de todo ello es que estos parlamentarios no defienden al ciudadano, sino a los partidos que los pusieron allí".

Para evitar esta situación, Lorenzo Abadía propone la figura de 'Diputado de Distrito', como ya ocurre en los sistemas democráticos más avanzados, como EEUU, Reino Unido o Francia. "En las democracias más desarrolladas no hay listas impuestas por los partidos, sino que cada persona se presenta individualmente ante circunscripciones, lo que garantiza la igualdad de oportunidades".