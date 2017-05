China llama a sus compatriotas residentes en Corea del Norte ante la creciente tensión en la península

Etiquetas

La Embajada de China en Corea del Norte ha advertido a los ciudadanos con nacionalidad china --o sino-coreana-- que residan en el país que regresen al gigante asiático ante la posibilidad de que la creciente militarización de Pyongyang impulse a Estados Unidos a atacar al país.

La misión diplomática comenzó a enviar comunicaciones a sus compatriotas el pasado 20 de abril, cinco días antes de que Pyongyang celebrara el aniversario del Ejército Popular con una muestra de su potencia militar, según Radio Free Asia (RFA).

La emisora ha citado a un ciudadano con doble nacionalidad china y coreana que decidió abandonar Pyongyang el mes pasado después de que la Embajada contactara con él. Según RFA, éste ha estado visitando China, principal aliado de Corea del Norte en la región, cada dos o tres meses pero al recibir la notificación decidió quedarse allí.

"La Embajada nunca nos había enviado una advertencia. Me preocupé y dejé el país lo antes que pude", ha explicado el hombre, cuyo nombre no ha sido publicado. No obstante, éste mismo ha indicado que la mayor parte de los residentes en Corea del Norte habían ignorado este mensaje, según recoge el diario 'Korea Times'.

Pyongyang alertó en la víspera del sobrevuelo de dos aviones bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Corea en el marco de unas maniobras, situación que, denunció, lleva a la península "al borde de la guerra nuclear".

Corea del Norte justifica su escalada nuclear y militar por la necesidad de defenderse de lo que considera movimientos provocadores de Corea del Sur y Estados Unidos.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra porque solamente firmaron un armisticio para cesar indefinidamente las hostilidades después de enfrentarse entre 1950 y 1953.