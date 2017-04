Junta destaca que más de la mitad de los compromisos de investidura ya se ha cumplido o se encuentra en marcha

Etiquetas

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado este jueves que ya se han cumplido o se encuentran en marcha más de la mitad de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su discurso de investidura y en el acuerdo de investidura suscrito entre el grupo parlamentario socialista y de Ciudadanos.

Así, lo ha manifestado durante su intervención en la comisión parlamentaria de Presidencia donde ha hecho un balance de las actuaciones que el Gobierno andaluz desde el inicio de la Legislatura. Ha valorado los dos años de una legislatura que ha puesto el "acento en el bienestar de las personas e impulsado una recuperación económica justa con el fin de que esta llegue a todos y a todas". Asimismo, ha valorado "el marco de estabilidad política e institucional que está caracterizando este periodo en Andalucía, sustentado sobre la gestión y el cumplimiento por parte de este Ejecutivo".

Ha destacado "el trabajo intenso y diario" del Gobierno andaluz" reflejada en una "acción política que pondera tanto las necesidades de las familias y las políticas del bienestar, como una racionalización y gestión eficiente de los recursos, con el objeto de intentar no dejar a nade atrás en esta incipiente recuperación económica".

Ha señalado que Andalucía ha vuelto a cumplir con el objetivo de déficit por cuarto año consecutivo, cerrando 2016 en el 0,65 por ciento, mientras que la deuda se mantiene 2,7 puntos por debajo de la media de las comunidades.

Ha hecho hincapié en que Andalucía fue la primera comunidad autónoma en aprobar sus presupuestos para 2016 y 2017, de los que ha resaltado que se trata de unas cuentas "sensibles con las necesidades de los andaluces que se han orientado, por encima de todo, a generar oportunidades para el empleo y a proteger la clase media trabajadora".

Ha señalado que, en estos dos años, Andalucía "ha seguido implementando la creación de empleo y de la bajada del paro en nuestro país". Así, ha valorado los datos del desempleo del mes de abril como muestra del "dinamismo" de la comunidad. Ha señalado que el Gobierno andaluz ha destinado casi 2.300 millones de euros a medidas orientadas al fomento del empleo.

El vicepresidente también ha indicado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha distintas iniciativas para facilitar e impulsar la actividad empresarial "con el fin de que estas adquieran un mayor músculo y dimensión", "conscientes de que son nuestras empresas las que crean empleo".

Ha indicado que el Gobierno andaluz trabaja en la "pronta creación" de la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía, "cuyo decreto definitivo está avanzado" y que mejorará el acceso a la financiación a las empresas, especialmente a las Pymes.

El vicepresidente ha apuntado que el objetivo de la Junta es el de seguir impulsando un modelo productivo "más robusto, sostenible y equilibrado".

En materia sanitaria, ha subrayado que Andalucía cuenta con "un sistema sanitario "referente en avances y en garantía de derechos" al que se destina uno de cada tres euros del presupuesto de la Junta y que representa la mayor red de infraestructuras públicas sanitarias de toda España a través de 49 hospitales públicos y 1.500 centros de salud.

Igualmente, ha subrayado la apuesta en materia educativa y ha señalado que, en los dos últimos cursos escolares, se han creado 6.438 nuevas plazas para educación infantil y que alrededor de un millón de alumnos se benefician de la gratuidad de libros de textos.

Por otro lado, ha destacado que, en 2016, se movilizaron cerca de 1.170 millones de euros para la financiación del sistema de la dependencia y ha subrayado que, en los presupuestos de 2017, se consigna un 2,5% más que en el anterior para este fin.

Asimismo, ha indicado que se han reforzado las políticas para la inclusión social y el apoyo a la infancia y las familias en situaciones de especial vulnerabilidad, con la inversión en 2016 más de 150 millones de euros en el desarrollo de las medidas del Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo. Una inversión que, según ha explicado, asciende a 154 millones de euros para 2017.

OPOSICIÓN AL GOBIERNO CENTRAL

Por su parte, el diputado del PP-A Adolfo Molina ha criticado que el Gobierno andaluz esté más centrado en un "juego" de oposición al Ejecutivo nacional que en los problemas de Andalucía. Tras señalar que no tiene problema en reconocer que hay algunas cosas que se han hecho "bien" durante esta legislatura, ha denunciado que no se pongan en marcha muchas de las medidas que la Junta anuncia una y otra vez, como las encaminadas a la creación de empleo. "Todavía estamos demasiado lejos de los objetivos que tenemos que perseguir", ha apuntado Molina, quien ha aludido a los problemas que siguen presentando la sanidad y la educación públicas. Ha retado al vicepresidente a que haga un "poquito de autocrítica" y admita que hay cosas en las que se han equivocado.

La parlamentaria de Podemos Lucía Ayala ha manifestado que no es de extrañar que Susana Díaz "quiera irse a Madrid" porque el proyecto de gobierno del PSOE en Andalucía está "bastante agotado". En su opinión, la brecha entre la Andalucía "oficial y la real es cada vez mayor". En cuanto a la situación del empleo, ha indicado que Andalucía sigue encabezando los ranking de paro y de temporalidad en el empleo y ha denunciado que se han perdido más de 1.600 millones por la "corrupción". Ha demandado medidas más efectivas para luchar contra la corrupción. Ha indicado que el de Susana Díaz ha sido el Gobierno "del no" porque "no ha sabido ver las necesidades de la sociedad andaluza" ni atender propuestas de grupos como Podemos.

La diputada de Ciudadanos Isabel Albás ha señalado que el vicepresidente ha realizado una intervención "triunfalista" y, aunque en estos dos años de legislatura, se ha avanzado en determinados aspectos, se podía "haber hecho mucho más". Respecto al hecho de que Jiménez Barrios sitúe en el 53 por ciento el cumplimiento del acuerdo de investidura entre PSOE y Cs, ha indicado que queda aún un 47 por ciento para cumplir en dos años o en el tiempo que "Dios proponga o la presidenta disponga". Ha reclamado trabajar para que se cambie la tendencia del paro estructural que hay en Andalucía, porque con los planes de empleo actuales no vale para crear empleo estable y de calidad.

El portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha manifestado que hay un Gobierno andaluz de "perfil político bajo" y "contradictorio", que impugna y abre debates sobre la "insultante reducción" de la inversión en Andalucía de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuando el PSOE le aprueba al Gobierno del PP el techo de gasto sobre el que se asienta esa reducción de las inversiones. Ha indicado además que el Gobierno andaluz tiene que afrontar un debate sobre el empleo de calidad o no encaminamos a una sociedad de pobreza y precariedad laboral.

La parlamentaria del PSOE-A Ángeles Férriz ha defendido la estabilidad política e institucional de la que goza Andalucía, a la que no han contribuido todos los partidos. Ha denunciado que la máxima de algunos partidos es que cuanto peor le vaya a Andalucía, mejor les irá a ellos electoralmente. Ha criticado la política del "espectáculo" e "inútil" de Podemos y esa política del PP-A consistente en alzar la voz sólo para "atacar" a la Junta, mientras "calla" ante los "ataques" del Gobierno central a esta comunidad.