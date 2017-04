Marín (Cs) dice que los PGE "no nos gustan, pero sabemos que son necesarios"

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo parlamentario andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no nos gustan, pero sabemos que son necesarios". Asimismo, ha añadido que "estamos para arrimar el hombro y España necesita unos presupuestos, por eso Cs no ha planteado una enmienda a la totalidad, sino aportaciones para intentar que salgan adelante".

En declaraciones a los periodistas realizadas en una visita a Jerez de la Frontera (Cádiz), Marín ha insistido en que los presupuestos "no nos gustan pero son necesario, porque sabemos que España necesita cumplir con los compromisos que tiene con la UE, llegar a ese objetivo de déficit marcado por Bruselas para poder sanear nuestra economía".

No obstante, ha afirmado que "una cosa es esa y otra que nos gusten". Así, ha manifestado que "lo que hemos intentando desde Ciudadanos es que no haya una subida de impuestos, que no haya más recortes y que haya partidas que vayan destinadas a garantizar los servicios básicos esenciales".

Según Marín, "cuestiones que afectan a ese tipo de problemas que afectan a los españoles, porque no todos son obras". En este sentido, ha añadido que "si habláramos desde el punto de vista de infraestructuras, son ridículos y raquíticos".

"No nos gustan, son los PGE del PP, pero igual que hicimos en la Junta o en muchos ayuntamientos, estamos para arrimar el hombro y España necesita unos presupuestos y por eso Cs no ha planteado una enmienda a la totalidad, sino aportaciones para intentar que salgan adelante", ha señalado.

Finalmente, Marín ha afirmado que "hay que tener en cuenta que son unos presupuestos de transición que nos llevarán a los de 2018, que se van a empezar a negociar en breve, y ahí es donde realmente vamos a tener que hacer todos un esfuerzo importante por invertir en las infraestructuras que son necesarias".