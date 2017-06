La CUP pide que los 'comuns' defiendan el referéndum y que el Govern sea transparente

Etiquetas

Su campaña por el 'sí' en el referéndum empezará el jueves 22 en Sant Andreu

La portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha pedido este viernes a los 'comuns' que tomen partido a favor del referéndum de independencia del 1 de octubre, y también ha instado al Govern a ser "mucho más transparente que hasta ahora" con el proceso.

En rueda de prensa, ha emplazado a todas las fuerzas políticas democráticas a tomar partido para "que no sean ambiguas, porque no defender el referéndum es ponerse al lado del régimen del 78, el búnker, el PP y el TC".

Los 'comuns' "deben defenderlo. No es momento ni para cinismo ni ambigüedades ni falsas neutralidades ni tacticismos calculados", ha insistido Gibert, hablando en nombre de los 'cupaires' tras una reunión extraordinaria de su Consell Polític y de su Grup d'Acció Parlamentària para valorar el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum.

Gibert ha anunciado que la CUP empezará su campaña a favor del 'sí' en el referéndum el jueves 22 de junio con un acto en el barrio barcelonés de Sant Andreu, con el lema 'Sí. Vivir significa tomar partido', precisamente por esta voluntad de movilizar a los 'comuns' y a sus bases a favor de la vía unilateral, ya que ven imposible el pacto con el Estado.

La CUP ha valorado el anuncio de la fecha y la pregunta como "un horizonte de no retorno", y ha celebrado que sea una formulación de respuesta binaria y que permite a los ciudadanos que puedan tutelarse decidiendo su futuro.

Ahora, los 'cupaires' piden determinación y transparencia al Govern para ejecutar un compromiso que debe ser irrenunciable: "No contemplamos otro escenario que no sea celebrarlo y aplicar los resultados".

NO SERÁ OTRO 9N

Los anticapitalistas confían en que el 1 de octubre no se convierta "en otro 9N, porque los resultados se aplicarán", como se ha comprometido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por lo que no contemplan otro escenario que no sea dar validez a la votación.

Gibert también ha querido reivindicar a la CUP como "agente clave en el anuncio" de la fecha y la pregunta, en la que se menciona un Estado independiente en forma de república, y ha asegurado que ahora deberán haber movilizaciones sociales permanentes y desobediencia al Estado.

"Hemos llegado hasta aquí porque no han logrado atemorizarnos y ahora tampoco lo harán" porque las fuerzas democráticas no deben tener miedo a cumplir con el mandato que los ciudadanos dieron en las elecciones autonómicas del 27S, ha defendido.

La CUP exige que empiece cuanto antes un debate entre partidos, entidades, organizaciones y sociedad civil "para abordar el 'sí' y el 'no" en el referéndum, y lamenta que no se haya podido empezar antes a discutir sobre el contenido de la consulta a la espera de un posible pacto.

UN PROCESO SIN GERMÀ GORDÓ

Ha llamado a debatir y sentar las bases de un nuevo sistema "ejemplar e impecable: y para ello, un personaje como Germà Gordó debe abandonar el acta de diputado" del Parlament.

Gibert ha dicho que la CUP exigirá al Govern que todo el proceso se haga de manera impecable y "sin traicionar a la ciudadanía" como, a su juicio, está haciendo Gordó.

Le ha emplazado a entregar inmediatamente el acta de diputado y ha valorado como "un poco tímida" la reacción de JxSí con su ya exdiputado --ha dejado el PDeCAT y ha pasado a ser diputado no adscrito--.

CELEBRA QUE ARTUR MAS NO PRESIDA

Preguntada por la reacción del expresidente Artur Mas de calificar de necesario pero injusto el trato del PDeCAT a Gordó, ha celebrado que la CUP se negara a investirle tras las elecciones del 27S.

"Este posicionamiento es lamentable y demuestra que estuvimos acertados en exigir que no liderara este proceso. No queremos imaginar tener personajes así en el momento del debate con el Estado" en el proceso de independencia de Catalunya, ha valorado.