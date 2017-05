Carmena trasladó a Puigdemont la necesidad de "diálogo" frente al "camino corto" de los "planteamientos unilaterales"

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, trasladó ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la necesidad de "diálogo" para rechazar, a renglón seguido, "planteamientos unilaterales", que no son más que el "camino corto".

Carmena se entrevistó ayer con Puigdemont antes de que comenzara el acto a favor del referéndum que tuvo lugar en una sala alquilada por el Ayuntamiento. La alcaldesa ha enmarcado la reunión en un "encuentro institucional" y ha añadido que no estuvo en el acto porque considera que no debe inmiscuirse en cuestiones políticas más allá de las municipales. "Ni se me pasó por la cabeza ir pero atenderle sí", ha declarado a la prensa en la presentación del Fondo de Reequilibrio Territorial 2017.

La regidora insistió a Puigdemont en la "necesidad de diálogo" y le trasladó que no debía "desanimarse, aunque se vean las cosas difíciles", porque hay que "seguir intentándolo" a través del diálogo. "No se puede ir a planteamientos unilaterales cuando se necesita diálogo. Cuando alguien quiere algo no puede pretender ir por el camino corto, hay que seguir hablando", ha defendido.

Manuela Carmena ha respaldado la imagen que ha proyectado Madrid con su Ayuntamiento a la cabeza. Parafraseando a Machado, la alcaldesa ha destacado que la capital sigue siendo "ese rompeolas de todas las Españas" y que busca poner en el centro la concertación. "Es necesaria la concertación para resolver los problemas territoriales en esa España de todos que queremos", ha apuntado.