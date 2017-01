ERC reivindica su papel para "coser" un acuerdo presupuestario tras las críticas de la CUP

Etiquetas

Se abre a propuestas de la CUP pero pide "implicación" de todos en un acuerdo

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha reivindicado este lunes el papel que está llevando a cabo su partido para "coser" con la CUP un acuerdo sobre los Presupuestos, después de que los anticapitalistas hayan criticado recientemente al partido de Oriol Junqueras.

"Nuestro trabajo es buscar un punto medio cuando las posiciones son alejadas. Coser, coser y coser. Habrá acuerdo y seguro que será bueno", ha explicado en rueda de prensa tras reunirse la dirección del partido.

ERC reivindica su labor para que las cuentas lleguen a buen puerto tras unos días marcados por las críticas de la CUP, que acusó a los republicanos de "falta de compromiso" y pidió que el presidente del Govern, Carles Puigdemont, se involucrara personalmente en la negociación pese a que la lleva el conseller Junqueras.

Sabrià ha recordado que sobre las espaldas de consellerias pilotadas por ERC recaen dos cuestiones clave de la legislatura: los Presupuestos --la conselleria de Economía-- y el referéndum --la de Vicepresidencia y la de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales--.

"A ERC se nos pueden decir muchísimas cosas, pero no se nos puede decir que no trabajamos para cumplir nuestros compromisos. En nuestras manos han quedado los Presupuestos y el referéndum. Nos comprometemos a tener tanto una cosa como la otra", ha dicho.

Sabrià señala que la dificultad de los Presupuestos pasa por que "hay que poner de acuerdo voluntades opuestas", en alusión velada a la CUP y al PDeCAT, y ha confiado en un acuerdo con el que todas las partes se sientan cómodas.

Ha insistido en reivindicar ante la CUP que los Presupuestos de 2017 no son los que un independentista querría, ya que siguen siendo los de una autonomía, pero ha recordado que incluyen un aumento del gasto social en 1.000 millones de euros que hay que aprovechar.

No ha aclarado si ERC contempla subir determinados impuestos como demanda la CUP, pero ha asegurado que Economía "hace propuestas en cada reunión" con los anticapitalistas para que este acuerdo sea posible.

Sobre los impuestos, el portavoz republicano ha concluido: "Hablamos de todo. Hay mil enmiendas. Cuando hay mil enmiendas, no me hagáis concretar sobre una".

Sabrià garantiza que por ERC no será que no haya un acuerdo de Presupuestos, pero advierte de que no son el único actor de negociación: "Con una sola de las partes no llegaremos hasta el final. Necesitamos la implicación de todas".

ENSEÑANZA

Uno de los puntos que aleja al Govern y la CUP son las cuentas en Enseñanza, ya que los 'cupaires' piden 150 millones más para este ámbito, y para esta semana hay convocada una huelga del sector para reclamar mejoras presupuestarias.

Sabrià se ha abierto a hablar de todo para un acuerdo, pero ha recordado a los anticapitalistas que las cuentas de Enseñanza permitirían que 2017 sea "el año con más profesores de la historia del país: es un punto de partida muy bueno".