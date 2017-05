El PDeCAT pide fecha y pregunta del referéndum sin excluir la vía pactada

Etiquetas

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha pedido al presidente del Govern, Carles Puigdemont, que fije cuanto antes la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, sin que eso suponga cerrar la puerta a un pacto con el Estado.

"Fijar fecha y pregunta no va en detrimento de la vía pactada. Somos grandes defensores de la vía escocesa", ha destacado en rueda de prensa para valorar la reunión sobre el referéndum convocada en la Generalitat por Puigdemont.

Pascal ha respetado que el Govern quiera reunirse con todos los agentes implicados en el proceso soberanista antes de detallar la fecha y la pregunta en los próximos días: "Que hable con quien tenga que hablar. Es positivo y necesario para que haya la máxima unidad y transversalidad".

La dirigente del PDeCAT ha reivindicado además una estrategia "por el flanco internacional" para exportar la raíz democrática del proceso soberanista y el relato beligerante y antidemocrático que está construyendo el Estado para combatirlo, ha dicho.

EL VOTO EN LA MOCIÓN DE CENSURA

También ha lamentado que los 'comuns' no hayan participado en el encuentro, y ha avisado de que este gesto puede poner en peligro el apoyo de su grupo a la moción de censura que ha planteado Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Al preguntársele si la ausencia de los 'comuns' en esta reunión ayuda a su moción de censura en las Cortes, ha respondido que no ayuda nada: "Si quieren nuestro apoyo debe haber unos detalles y concreciones y una coherencia".

"Que hoy no estén no ayuda a que nos vayamos acercando a dar apoyo. No lo tenemos decidido pero, si no hay voluntad del referéndum, estamos mas bien lejos", ha añadido.