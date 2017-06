El Gobierno dice que en los próximos días empezarán a llegar los refugiados que anunció Zoido el pasado marzo

Etiquetas

Dice que la UE no podrá cumplir sus compromisos de reubicación desde Grecia e Italia porque ya no hay tantos registrados para ello

El secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, ha asegurado este miércoles que dentro de "pocos días" empezarán a llegar a España los refugiados que el Gobierno, por boca del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ofreció a acoger el pasado marzo y que ha cifrado en unos 600.

Durante una comparecencia en la Comisión Mixta para la UE, Toledo ha hecho este anuncio y lo ha puesto como ejemplo de las dificultades y la lentitud del procedimiento. "Una vez que has hecho el ofrecimiento, el sistema deja de estar en tus manos y tienes que esperar a que griegos e italianos identifiquen y seleccionen", ha dicho.

Hasta ahora, ha dicho, los países de la UE han reubicado a 14.297 refugiados desde Grecia y a 7.045 desde Italia, y España se ha hecho cargo de un 10 por ciento, lo que está en línea con su peso en términos de PIB.

Además, ha presentado datos de la Comisión Europea según los cuales será imposible que la UE cumpla sus compromisos iniciales de reubicación de refugiados desde Italia y Grecia. Según ha dicho, no es posible que los países europeos reubiquen a 60.000 refugiados porque en Grecia sólo están registrados 27.207, "y es previsible que esa cifra siga estable", de los que quedan por reubicar unos 13.000.

En cuanto a Italia, se ha reubicado a 7.045 de un total de 8.600 registrados, de manera que, aunque quedan 12.000 pendiente de registro, no se alcanzaría la cifra de 60.000 que en teoría los socios europeos tendrían que reubicar aún.

Toledo ha dicho que los demás --en particular los de Grecia-- "se han reubicado solos". Ante las críticas de la oposición, ha precisado que estas cifras comenzaron a hablarse cuando aún estaban abiertas las fronteras entre países europeos, de manera que muchos pasaron a otros países.

"No he dicho que no tengamos un problema, pero no puedo evitar que ya no estén", se ha defendido, cuando el socialista Eduardo Madina le ha señalado que en una sola operación Save the Children salvó ayer a 960 personas.

EL ACUERDO HA FRENADO LA PÉRDIDA DE VIDAS EN EL EGEO

El secretario de Estado también ha subrayado que el acuerdo entre la UE y Turquía ha servido para frenar la pérdida de vidas en el Mar Egeo. Además, ha recalcado que, según ACNUR, Turquía es el país que más refugiados acoge y este organismo no ha dirigido ninguna crítica a este país, sino que más bien pide que se ayude a Turquía a hacer frente al coste que supone.

Turquía, ha dicho, ofrece un "alto grado de protección" a los refugiados. También ha asegurado que la Comisión Europea ha visitado los centros que acogen a los refugiados sirios y "cumplen los estándares europeos".

Toledo ha remarcado que, según las cifras de la Comisión Europea, desde que se firmó el acuerdo con Turquía han vuelto a este país desde Grecia 1.798 personas, de las que 190 son sirios, una cifra con la que, ha dicho, "queda claro que no hay expulsiones colectivas ni mucho menos masivas". En cambio, se ha reasentado en la UE desde Turquía a 6.254 personas (España ha reasentado a 186 y a 232 desde Líbano, con lo que se ha mostrado convencido de que ese objetivo sí lo cumplirá).

El senador del PNV Jokin Bildarratz le ha advertido de que no es posible congratularse por salvar vidas en el Egeo cuando la presión migratoria se ha trasladado al Mediterráneo central y está motivando una auténtica tragedia. Toledo ha señalado que ojalá pudiera firmarse con Libia un acuerdo como el que se ha firmado con Turquía y, ante las críticas del socialista Eduardo Madina, ha dejado claro que eso solo sería posible si Libia fuese un país estable.

NO CREE QUE SE VINCULEN REFUGIADOS Y FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, no cree que la Comisión Europea vaya a vincular el cumplimiento de los objetivos en materia de acogida de refugiados con la entrega de fondos europeos. Más bien cree que "debería tener reflejo presupuestario" el esfuerzo que hacen países como España por proteger las fronteras exteriores de toda la UE.

En cambio, Madina ha señalado que, si finalmente Bruselas tomase esa decisión, el PSOE estaría a favor de que se sancionase a España igual que a otros países, de la misma forma que se sanciona a quien no cumple los objetivos de déficit. "Va a ser con nuestro acuerdo", ha dicho rotundo.

La portavoz 'popular' Concepción de Santa Ana se ha mostrado en contra de esa vía, con el argumento de que asumir sanciones a cambio de incumplir es "lo fácil", cuando o que hay que hacer es "mejorar y cumplir con los compromisos".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Sin embargo, toda la oposición ha afeado al secretario de Estado las cifras de acogida de refugiados. Madina ha advertido al Gobierno de que, una vez más, "acude a la cita sin haber hecho los deberes" y le ha preguntado si no le "avergüenzan" esas cifras que, a su juicio, impiden a España negociar "en mayúsculas".

También desde Unidos Podemos Sònia Farré ha reclamado a la UE que deje de "externalizar" sus políticas migratorias y ha acusado al Gobierno de ser "los grandes incumplidores". El senador de ERC Robert Masih ha tachado de "acuerdo de la vergüenza" el pacto con Turquía y ha acusado a la UE de tratar a los migrantes como "mercancías".

Por parte de Ciudadanos, Fernando Maura ha advertido de que el acuerdo está teniendo consecuencias "desastrosas" para quienes buscan refugio, puesto que las ONG están tachando de "indignas" las condiciones en las que están los refugiados en las islas griegas. El senador del PNV Jokin Bildarratz ha llamado la atención sobre las dificultades que tienen los municipios griegos que acogen a miles de refugiados.