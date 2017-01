(AMPLIACIÓN) PRESIDENTES. RAJOY ESPERA QUE IMPERE LA “CORDURA” Y CATALUÑA SE INCORPORE AL ESTUDIO DE LA NUEVA FINANCIACIÓN

Etiquetas

-Dice que la Generalitat puede incorporarse a la negociación sobre un nuevo sistema “hoy o cuando estimen conveniente”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lamentó este martes que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, haya faltado a la VI Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado, pero aseguró que "puede sumarse en cuanto quiera" a las negociaciones que van a comenzar en el plazo máximo de un mes. Es más, dijo estar “convencido” de que finalmente la “cordura” se impondrá en este punto.Rajoy hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras concluir la reunión de la VI Conferencia de Presidentes con la aprobación de 11 resoluciones que, entre otras cosas, contemplan aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica antes de que acabe el año 2017. "Sería bueno para el Gobierno catalán y todos que estuvieran presentes en estos debates", dijo tras subrayar que "al Gobierno catalán le importa el debate de financiación" y le afecta igual que al resto de las comunidades, excepto País Vasco y Navarra que tienen su propio concierto y régimen foral, respectivamente. "Pueden hacerlo hoy o cuando estimen conveniente". La invitación para hablar con Cataluña sobre financiación y otras cuestiones, insistió, estará “abierta siempre”. “En cuanto quieran pueden incorporarse a todos y cada uno de los grupos de trabajo y a cambio de nada”, aseveró, y añadió que no piensa hacer “ningún reproche” a esta comunidad, aunque piensa que “sería bueno y positivo” que participasen en foros como el de hoy.“Lo que no se puede pedir es al resto de comunidades que haya un modelo de financiación porque hay un Gobierno que no quiere hacerlo”, reflexionó. “En relación a si podemos hablar de financiación autonómica si el Gobierno catalán no viene, ¿qué quiere que hagamos los demás? No podemos parar un tema que le interesa a todo el mundo”, reconoció.“LA CORDURA SE VA A IMPONER”No obstante, acto seguido se mostró "absolutamente convencido de que la cordura y el sentido común” finalmente se van “a imponer" y que Cataluña participará en la comisión de expertos que va a iniciar el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe aprobarlo posteriormente. El presidente remarcó que se verá con el mandatario catalán “cuando quiera”. “Si hay que mandarle una carta, se la mando… Encantado de verme con el señor Puigdemont”, subrayó, para acto seguido explicar que también se reunirá “sin ningún problema” con el resto de presidentes o autoridades que “tengan interés” en ello. Sin embargo, avisó de que “una cosa es hablar y otra es que haya unas decisiones para unos y otras para otros”. “La financiación autonómica tendremos que acordarla entre todos”, precisó, antes de advertir que existen foros, como la Conferencia de hoy, “en los que hay que estar”.“Creo que hay voluntad por parte del Gobierno y por parte de los presentes de que se incorporen a los grupos de trabajo creados y eso es muy positivo”, expresó, antes de incidir en que “no van a perder nada y pueden ayudar a construir y entre todos podemos hacer las cosas de manera ordenada y positiva”. CONFERENCIA “MUY CONSTRUCTIVA” CON 11 ACUERDOSEl jefe del Ejecutivo destacó que la reunión de la VI Conferencia de Presidentes ha resultado "muy constructiva" y por ello acabó "muy satisfecho" de los resultados, dado que se aprobaron por unanimidad 11 resoluciones. Agradeció el “comportamiento” de todos los asistentes y dijo que sus aportaciones han sido “ejemplo de colaboración entre instituciones”. “Creo que a lo largo de estas horas nos hemos ocupado de los temas importantes y creo que hemos abierto unas vías de diálogo” para abordar problemáticas, que de no tener una estrategia en el medio y largo plazo, van a ir a mayor.Rajoy prometió "tomar en serio el funcionamiento" de este órgano al entender que "puede ser muy útil" para resolver "los problemas del medio y largo plazo" si se abordan "de manera ordenada y razonable" y se apartan de la controversia política del día a día.Según su análisis, la creación de empleo sigue siendo, hoy por hoy, “la gran prioridad nacional”. “En la medida en que seamos capaces de crear empleo, mejor para el conjunto de los españoles, porque el Estado va a disponer de más recursos para atender las necesidades de todos”, manifestó.Igualmente, defendió que hay que continuar con “las políticas de reformas” que se han llevado a cabo, dado que “muchas de ellas se recogen en los acuerdos adoptados hoy”. Conseguir mayor recaudación, continúo, supondrá “mantener y mejorar” los servicios públicos y poder “atender las necesidades” de los españoles.Rajoy se detuvo especialmente a comentar 2 de las 11 resoluciones aprobadas VI Conferencia de Presidentes. En concreto, habló del modelo de bienestar y constató que el 70% del gasto público en España se dedica a atenciones sociales. “Las comunidades tienen la responsabilidad, en buena parte, del sostenimiento y mejora del modelo de bienestar”, remarcó.“NO IMPOSICIONES” EN FINANCIACIÓNDicho esto, explicó que ha pedido a “todos” que hagan un “mayor esfuerzo para llegar a un entendimiento en materia de financiación, otro de los puntos en los que se detuvo largo rato. “No es un tema en el que quepan imposiciones ni mayorías de unos y otros”, sostuvo. “Se requiere acuerdo con las comunidades y acuerdo importante con el Parlamento con atención especial a pensiones y sanidad”.Asimismo, aludió al problema demográfico “que empezamos a tener en nuestro país”. “Este es un tema en el que vamos a construir un grupo de trabajo y vamos a intentar trabajar en serio pensando en el medio y largo plazo”, puesto que “la población en España es cada vez mayor, tenemos problemas de natalidad y esto afecta al conjunto de servicios públicos”.Rajoy explicó que durante la reunión se acordó que la Conferencia de Presidentes se celebre “cada año” y que cada seis meses se haga una “evaluación de los acuerdos adoptados”. Hoy también se estableció que tiene que elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico, por ser un asunto “capital” a “medio y largo plazo”.Otro de los pactos sellados hace referencia a la necesidad de constituir en tres meses el Consejo Nacional de Protección Civil “para ser más eficaces y sumar todos los medios que disponen las comunidades autónomas y el Gobierno cuando ocurra algún problema grave”.También se acordó convocar la comisión general de las comunidades autónomas del Senado para hacer un debate monográfico sobre educación, en el que las comunidades que gestionan este servicio público puedan dar su opinión y se sumen a los trabajos del pacto de Estado que se tiene que elaborar en la subcomisión específica sobre este asunto del Congreso.Los asistentes se comprometieron a continuar trabajando en la unidad de mercado para avanzar en la competitividad económica, así como a articular en el plazo de tres meses un grupo de trabajo para diseñar y poner en marcha la tarjeta social. En otro orden de cosas, explicó se aprobó el desarrollo del conocido como “bono social” y se incorporó “a última hora” un acuerdo en materia de violencia de género que será objeto de debate monográfico en el Senado y cuyas conclusiones se aportarán a un pacto de Estado con todos los partidos políticos. De esta forma, se quiere contribuir a dar una “batalla contundente y eficaz” contra esta lacra.Con respecto a la Unión Europea (UE), indicó que se va a convocar en el primer trimestre del año la Conferencia para los asuntos relacionados con la UE, con el propósito de mejorar la agilidad y la coordinación entre administraciones en estas cuestiones.Como una de las principales novedades, Rajoy anunció que ante la situación de los refugiados, “agravada” con la llegada del invierno, esta Conferencia va a impulsar un plan coordinado de ayuda de emergencia a estas personas. REFORMA CONSTITUCIÓNPor otro lado, preguntado por si alguno de los intervinientes planteó la necesidad de reformar el título VIII de la Constitución Española, reconoció que hubo “alguna interpretación” en este sentido aunque “muy de pasada”.“Yo estoy a favor de la Constitución de 1978, creo que fue una de las operaciones políticas más brillantes de nuestra historia”, destacó, para a renglón seguido constatar que no tiene una posición “extrema” en este sentido, pero cree necesario ser “prudentes” y tener los “objetivos muy claros” antes de plantear cualquier reforma. “Son decisiones que no se deben tomar a la ligera”, zanjó.