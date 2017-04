Antonio Estañ se postula para liderar un Podemos "fuerte, autónomo y que diseñe el País Valenciano del futuro"

Etiquetas

El actual diputado de Podemos en las Corts Valencianes Antonio Estañ ha confirmado este miércoles que se postulará como candidato para la Secretaría General de la formación en la Comunitat Valenciana, dentro del proceso de primarias abiertas que la corriente 'Aprofundir el canvi', que aglutina a la corriente crítica con la actual dirección autonómica, pondrá en marcha de cara a la Asamblea Ciudadana Valenciana que se celebrará el 14 de mayo.

Estañ ha realizado este anuncio en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los también diputados autonómicos Sandra Mínguez y César Jiménez, así como por la concejala en el Ayuntamiento de València María Oliver y por el secretario general de Podem València, Jaime Paulino.

Ha explicado que optará a la Secretaría General, cargo que hasta el 'Vistalegre valenciano' ostenta Antonio Montiel, "después del apoyo y la confianza de los compañeros" depositada en él y que, según ha destacado, es recíproca.

Estañ (Callosa de Segura, 1987) ha explicado que los compañeros presentes en el acto optarán en esas primarias a formar parte del Consejo Ciudadano Valenciano y él a la Secretaría General. Desde la corriente defienden la fórmula de las primarias abiertas para que la gente decida en qué posición va cada uno.

Según ha dicho, con el resto de corrientes están en estos momentos en proceso de transacción de documentos y ha reconocido que con algunos espacios tienen "más sintonía que con otros", pero hablarán "con todos" tanto a nivel de documentos como para invitarles a participar en estas primarias. "Respetamos los tiempos y las decisiones de cada espacio", ha aseverado, para agregar que aunque hay contactos con el resto de corrientes todavía no se han concretado.

Sandra Mínguez también ha animado a "todo el mundo" a que participe en ese proceso para "recuperar el Podem del 2014, que era muy participativo, el Podem original".

AUDITORÍA CIUDADANA DEL BOTÀNIC

Los documentos político y organizativo que presenta esta corriente proponen, entre otras cuestiones, una auditoría ciudadana del Botànic para que "la sociedad valenciana verdaderamente dictamine qué objetivos se han cumplido y no los partidos, y propongan nuevos cambios", y un Consell Territorial en Podemos con portavocías corales.

"No hemos podido, por los documentos estatales, que la Secretaría General fuera coral, pero sí puede haber una portavocía compartida, descentralizada y feminista", ha dicho Estañ, con el objetivo de "no centrar todas las responsabilidades en una persona". Según ha explicado, la portavocía estaría asumida por el secretario general y otras dos personas más, de manera paritaria y con mayoría femenina.

Sobre la portavocía en las Corts, que también sigue en manos de Antonio Montiel --quien ha mostrado su predisposición a continuar como tal-- ha señalado que los documentos que presenta 'Aprofundir el canvi' prohíben que una persona del mismo sexo ocupe la Secretaría General y la portavocía por una cuestión de paridad, y es algo que habría que tener presente. Además, considera que habría que pensar "qué tipo de política y de proyección" quiere tener Podemos en la Cámara valenciana.

Al ser preguntado sobre si considera que este proceso asambleario puede crear una división interna, ha asegurado que todas las corrientes tienen muy claro que el debate debe ser "fundamentalmente político" y que debe haber unidad en la pluralidad, "una unidad que no esconda el debate". Por el momento, ha agregado, el debate "está siendo bastante sano" y así seguirá siéndolo, augura.

"NO HEMOS HECHO TODO LO QUE PODÍAMOS HACER"

Antonio Estañ ha asegurado que el momento actual es "determinante" porque se abre un nuevo ciclo después de uno "con tiempos muy rápidos y muy centrado en la marca estatal". Ahora, pasada esa etapa, hay que situarse "más cerca de la realidad municipal, de los territorios", ha defendido.

Además, a mitad de legislatura, considera que hay que hacer balance de la labor realizada por Podemos como "fiscalizador" del Gobierno valenciano y ver si ha cumplido su papel, que era "llevar al Consell a posiciones más transformadoras" y "diseñar un proyecto alternativo que poner sobre la mesa y dibujar las líneas del País Valenciano que queremos para que los que han saqueado las instituciones no vuelvan".

Ha reconocido que en su tarea de "puente entre la ciudadanía y las instituciones" Podemos no ha sido "todo lo eficiente" que debía y al ser preguntado sobre si considera que la formación morada ha sido demasiado laxa con los socios del Botànic, ha respondido afirmativamente y ha agregado: "Podemos no ha tenido una marca clara dentro del Acord del Botànic. No hemos hecho todo lo que podíamos hacer".

PENSAR DÓNDE ES MÁS ÚTIL PODEMOS

Respecto a si recuperarían en caso de ganar el debate sobre la entrada de Podemos en el Consell, ha señalado que en su momento no hubo un proceso deliberativo al respecto, sino tan sólo informaciones que no se correspondían con el debate que se estaba produciendo internamente. En cualquier caso, ha dicho que "lo fundamental es pensar dónde somos más útiles" y de plantearlo, habría que tener claro "para qué, con qué objetivos".

Considera que esta es una de las decisiones que "hay que tomar" aunque "por cómo se está actuando" en el seno del Ejecutivo cree que pueden ser "más útiles desde fuera".