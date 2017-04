CANAL. CS PIDE LA COMPARECENCIA DE ZOIDO EN EL CONGRESO PORQUE SUS EXPLICACIONES "NO NOS CONVENCIERON"

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos ha pedido este miércoles la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique si está utilizando los instrumentos del Estado para combatir la corrupción o para "blanquearla" cuando afecta al PP.Lo anunció el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, con el argumento de que sus explicaciones el día anterior en el Senado "no nos convencieron" y reclaman por ello su comparecencia en la Comisión de Interior de la Cámara Baja. En la sesión de control del martes en el Senado, Zoido aseguró que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recibió en su despacho a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, porque no tenía "ni idea" de que estaba siendo investigado en la 'operación Lezo'. Pocos días después Ignacio y Pablo González fueron detenidos y encarcelados por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel II. Ciudadanos ya había anunciado que en función de la respuesta de Zoido en el Senado, donde respondió a preguntas formuladas también por el PSOE y Unidos Podemos, presentarían o no nuevas iniciativas. Gutiérrez aseguró que después de la respuesta de Zoido "no parece que esté muy claro" si desde las instituciones controladas por el Gobierno "se trabaja para detener a los corruptos" e investigar esos casos o para "intentar blanquearlos" e incluso "negociar" con ellos. Ciudadanos considera que sigue sin responder a la pregunta de por qué responsables de Interior se reúnen con personas que después son detenidas, como ha sido el caso de los hermanos González y antes, cuando el ministro era Jorge Fernández Díaz, fue él mismo quien recibió a Rodrigo Rato. Las múltiples informaciones publicadas en los últimos días, subrayó, "inducen a pensar" que hay algo "que no se está haciendo bien" desde las instituciones y que los instrumentos del Estado de Derecho "no se están utilizando" para lo que están pensados. Además de esa comparecencia, Ciudadanos sigue reclamando la puesta en marcha inmediata de las comisiones de investigación sobre la financiación del PP, en la que quieren pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y la de gestión de las cajas de ahorros, ante la que convocarán a Rodrigo Rato.