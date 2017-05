CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO LAMENTA QUE PUIGDEMONT PREFIERA HABLAR EN UN “LOCAL ALQUILADO” ANTES QUE EN EL CONGRESO

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lamentó este lunes en el marco del Fórum de la Nueva Comunicación que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, prefiera hablar en un “local alquilado” al Ayuntamiento de Madrid antes que debatir con los representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los diputados.Así se pronunció Méndez de Vigo, en declaraciones a los periodistas, antes de participar en el acto organizado por Nueva Economía Fórum en el que presentó a la eurodiputada y presidenta del European Internet Forum (EIF), Pilar del Castillo.Méndez de Vigo explicó que el pasado viernes el Consejo de Ministros cursó una invitación a Puigdemont para que acudiese al Congreso a explicar sus “planes”, unos planes que, dijo, “eran secretos, pero que hoy ya no son tan secretos”, a tenor de la información publicada por el diario ‘El País’, según la cual la Generalitat de Cataluña tiene previsto declarar la independencia si no hay referéndum.El portavoz del Gobierno reiteró que la invitación del Ejecutivo “sigue en pie” y afirmó que es preferible el diálogo con los representantes de los ciudadanos en la Cámara Baja antes que un “monólogo” en un local alquilado al Ayuntamiento de Madrid. “Imagino que como ha pagado el alquiler tiene que amortizar el gasto”, sugirió con sorna.Méndez de Vigo afirmó que “no hay que amenazar” y que “no hay que explicar qué cosas se van a hacer si no se hace un referéndum que, a todas luces, es ilegal”. Por ello, aconsejó a Puigdemont que apueste por “dialogar” y por hacerlo en el “lugar donde mejor se dialoga”: en la sede de todos los representantes de la soberanía nacional. “La invitación sigue en pie y lo democrático es aceptarla”, concluyó.