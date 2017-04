Cerca de 12.000 ciudadanos acuden al 'Ven. Entra. Participa' de las Cortes de Aragón

Etiquetas

Cerca de 12.000 ciudadanos han disfrutado del programa especial de actividades gratuitas 'Ven. Entra. Participa', organizado por las Cortes de Aragón para el puente festivo con motivo de San Jorge, Día de la Comunidad, cuya finalidad ha sido acercar la institución a la sociedad y dar a conocer la actividad parlamentaria.

La presidenta del Parlamento autonómico, Violeta Barba, de Podemos, ha hecho balance de estas jornadas junto con el vicepresidente primero, Florencio García Madrigal, del PSOE, y el vicepresidente segundo, Antonio Torres, del PP.

En total, 11.921 personas han visitado el Palacio de la Aljafería este puente festivo, un edificio histórico que acoge en parte de sus dependencias a las Cortes de Aragón, cifra que supone un "récord" en un fin de semana.

Entre las actividades, se podía realizar una visita a la parte histórica --amenizada con música y actuaciones en directo-- y otra a la zona parlamentaria, esta última incluyendo como novedad espacios de trabajo de los diputados que habitualmente no se muestran y teniendo como guías a parlamentarios y personal de la Cámara.

En estas últimas, que se han realizado en grupos de 40 personas cada 30 minutos, han participado 1.187 visitantes. El día de mayor afluencia han sido el lunes, 24, con cerca de 7.000 personas que acudieron a la Aljafería y en el que los ticket para las visitas parlamentarias se agotaron a las 11.00 horas, cuando se extendían hasta las 20.00 horas.

Barba ha manifestado que el "éxito" de las actividades refleja que "hay interés" y "la ciudadanía, cuando se le da la posibilidad de participar, se involucra", con un programa que ha sido organizado "con poco presupuesto", que ha rondado los 5.000 euros. Ha añadido que todo esto "nos anima a seguir abriendo las puertas de la institución" y también "a salir al territorio" para dar a conocer su trabajo.

AGRADECIMIENTO

La presidenta de las Cortes de Aragón ha agradecido a todas las personas que se han acercado y "han hecho suyo este espacio del Parlamento y del Palacio de la Aljafería", así como a los diputados y al personal de la Cámara "que se ha volcado".

Por lo que se refiere a las visitas a la parte histórica, han contado con la participación de alumnos del conservatorio superior de música, que han evocado con sus interpretaciones los diez siglos de historia del edificio, además de que ha habido actuaciones de dj's aragoneses.

En el exterior del palacio, durante toda la jornada del sábado, se realizó una intervención de arte urbano en el foso del palacio, en colaboración con el Festival Asalto, que permitió elaborar un mural de grandes dimensiones y el lunes se contó con la comparsa de gigantes y cabezudos.

PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA

El vicepresidente primero de las Cortes, el socialista Florencio García Madrigal, ha esgrimido que "importa no solo la democracia, sino la calidad democrática" y este tipo de actividades contribuyen a la "profundización" en ella, haciendo que "esta institución esté cada vez más arraiga en el alma de los aragoneses".

Asimismo, ha explicado que el 75 por ciento de las personas que han formado parte de estas visitas han reclamado "más participación ciudadana en el Parlamento y más transparencia, que es el propósito de estas jornadas de puertas abiertas", en las que han podido conocer "cómo los políticos usan las instituciones, ver su austeridad, qué reformas estamos haciendo, por ejemplo, la del Reglamento".

Igualmente, ha expuesto que los visitantes han preguntado por qué el grupo que tiene más diputados no ostenta la presidencia, ante lo que "era importante explicar cómo nuestras leyes electorales confirman que la ciudadanía pide agrupamientos de voluntades" y "cómo se forman esas mayorías".

Por su parte, el vicepresidente segundo, el 'popular' Antonio Torres, ha defendido "el Parlamento abierto" y "acercar las instituciones a los ciudadanos", algo que para él "no es una obligación reglamentaria, sino una convicción, inherente a alguien que se considere democrático" porque "hace tiempo que la democracia dejo de ser solo ir a votar cada cuatro años" y "no se quiere lo que no se conoce".

Según ha expuesto, 964 personas de las 1.187 que realizaron la visita al Parlamento han respondido a una encuesta, más del 80 por ciento, de quienes más del 90 afirmaron que esta actividad les había resultado interesante, bastante interesante o muy interesante.

Además, la mayor preocupación que han evidenciado es el empleo "y empleo de mayor calidad", y el 43 por ciento también han incluido como problema la despoblación, además de apostar por más transparencia y participación ciudadana.

FIESTA NACIONAL

Torres ha reivindicado que la celebración de San Jorge en el Palacio de la Aljafería "se convierta en una fiesta nacional" y "para eso mejorar cada año el programa" y ha subrayado que este es "uno de los monumentos más especiales de Europa", declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 250.000 visitantes anuales.

El vicepresidente segundo ha indicado que en él están integrados el palacio árabe más al norte de Europa, el palacio mudéjar y el de los Reyes Católicos. "Ninguno derribó el anterior, sino que se edificó encima", ha aclarado.