Ciudadanos cuestiona a Zoido y pide que explique en el Congreso la reunión de su 'número dos' con el hermano de González

Ciudadanos ha solicitado en el Congreso que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparezca en la comisión del ramo para explicar la reunión que su 'número dos' mantuvo en el Ministerio con el empresario Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y detenido junto a él en el marco de la 'operación Lezo'.

En la petición de comparecencia registrada este miércoles, la formación naranja insta al ministro a "aclarar los motivos" del encuentro entre Pablo González y el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, que se produjo el 8 de marzo, un día después de que Ignacio González se enterara de que él y su hermano estaban siendo investigados por la Guardia Civil por el caso del Canal de Isabel II.

Además, a Ciudadanos no le convencen las explicaciones que dio Zoido este martes en el Pleno del Senado cuando su diputado Tomás Marcos le preguntó quién asumirá la responsabilidad por el escándalo derivado de esa reunión, si dimitirá él o lo hará el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

"¿Usted se cree que somos tan tontos de querer destruir pruebas o cometer alguna de esas barbaridades a las nueve de la mañana en el despacho o que nos hubiéramos ocultado como hacíamos antes?", dijo entonces Zoido. Concretamente, a Cs le preocupa la última parte de esta frase que pronunció el ministro.

BLANQUEAR A LOS CORRUPTOS Y NEGOCIAR CON ELLOS

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que "no parece que esté muy claro" si el Gobierno "trabaja para detener a los corruptos e investigar los casos de corrupción" o si "se está intentando blanquearlos o negociar con ellos".

El partido presidido por Albert Rivera quiere saber por qué miembros de la cúpula de Interior "se reúnen con personas que luego son imputadas", por qué hay "informaciones contradictorias" y también "si hay filtraciones o no y de dónde vienen". Según Gutiérrez, se ha filtrado información que podía llevar aparejada la destrucción de pruebas antes de que se produjeran las detenciones.

El diputado 'naranja' ha afirmado que las noticias aparecidas estos días inducen a pensar "que hay algo que no se está haciendo bien, que los instrumentos del Estado no se utilizan como se deben usar y que no todos los instrumentos que el Estado tiene para meter en prisión a los corruptos se están utilizando con las mismas energías".