EL PDECAT DENUNCIA "ESTIGMATIZACIÓN" POR IMPEDIRLE PRESIDIR LA COMISIÓN DE FINANCIACIÓN DEL PP

El diputado del PDECat Jordi Xuclà denunció este jueves la "estigmatización" de su partido por la oposición de otros grupos a que presida la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la financiación del PP.Ciudadanos ha expresado públicamente su oposición a que un diputado del PDECat presida esa comisión, por entender que ese partido es heredero de Convergència, salpicada de lleno por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. El propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado que "los expertos del 3%" presidan una comisión encargada de investigar la financiación de otro partido. Xuclà denunció en los pasillos del Congreso que no se puede poner "una marca" a un parlamentario para impedirle desarrollar esa labor por el hecho de que haya casos de corrupción que afecten a su partido. Considera que se debe respetar "la honorabildad" de los diputados y que esos casos de corrupción "no pueden estigmatizar" su labor, porque por esa regla Ana Pastor, del PP, no podría ser la presidenta del Congreso. A un diputado, sentenció, "no se puede poner una estrella de David" como se hacía con los judíos durante diversas épocas, incluida en la Alemania nazi, para marginarlos del resto de la población.