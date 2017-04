Etiquetas

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, espera que el juicio contra el exalcalde de Negreira "quede en nada" y valora que haya dimitido para cumplir el código ético del PSOE.

En una entrevista en Radio Galega, en relación al juicio que debe afrontar el exalcalde de Negreira Jorge Tuñas cómo presunto autor de un delito de apropiación indebida por no haber devuelto 18 teléfonos móviles, el portavoz parlamentario socialista ha afirmado que "primero hay que felicitarlo por haber cumplido sus compromisos en relación con el código interno del partido y sus compromisos en el propio ayuntamiento".

"Si se abría juicio oral dijo que iba a dimitir como alcalde, y así lo hizo", ha subrayado Leiceaga, quien espera que el juicio "quede en nada".

En otro orden de cosas, ha pedido una reflexión a En Marea y PP para "normalizar" el funcionamiento del Parlamento. En concreto, se ha desmarcado de las denuncias efectuadas por la viceportavoz segunda de En Marea, Carmen Santos, aunque también critica la reacción del grupo popular.

Y es que Leiceaga opta por una posición intermedia en la polémica abierta por un 'tuit' de Santos en la red social Twitter, en el que decía "revindicamos q no nos asesinen señores del @ppdegalicia" y tras el que los populares consideraron que la líder de Podemos en Galicia dejaba de ser una interlocutora válida, lo que acabó esta semana con la petición de amparo de En Marea para Santos.

'RIÑE' A CARMEN SANTOS Y AL PP

El portavoz parlamentario del PSdeG dice que "las palabras de Carmen Santos en la interpretación, por lo menos que se le dio públicamente, no eran acertadas". "Pero yo creo también que la actitud del PP es excesiva y, por tanto, debo hacer un llamamiento a la reflexión tanto a En Marea como al grupo popular para conseguir que el funcionamiento del Parlamento sea un funcionamiento más normalizado", ha aseverado.

Leiceaga también cuestiona que En Marea siga insistiendo en abrir en Galicia una comisión de investigación sobre el siniestro de Angrois. Entiende que el ámbito en el que hace falta desarrollar la investigación es el Congreso y, en ese sentido, pone el acento en que "un grupo similar a En Marea en las Cortes de Castilla y León viene de registrar una iniciativa que dejaría al Congreso de los Diputados esa responsabilidad". "Yo creo que los diputados de En Marea deberían aprender de esto", ha opinado.

Asimismo, el portavoz parlamentario del PSdeG mostró su esperanza en que esta vez pueda salir adelante la iniciativa del Parlamento gallego para la transferencia de la AP-9: "Creo que hay posibilidades de que se discuta en el pleno y, por tanto, se tome una decisión favorable a los intereses de Galicia".

PRIMARIAS PSOE

En clave estatal, Leiceaga evita posicionarse en relación a las primarias del PSOE: "Yo creo que para preservar el grupo parlamentario como un instrumento útil para poder hacer política en Galicia debemos mantenerlo al margen de la competencia que exista entre diferentes personas en el partido".

En todo caso, ha negado que el debate interno genere discrepancias en el grupo: "No. Creo que no se percibe así en la sociedad y tampoco se percibe en los contactos que tenemos entre nosotros. Procuramos hablar de nuestro trabajo, las iniciativas parlamentarias que presentamos y los debates que tenemos en la Cámara, y a eso le dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos".

Después, ha argumentado, "fuera del Parlamento cada uno toma las decisiones que considera oportunas en el ámbito del partido".

Leiceaga ha eludido entrar en consideraciones sobre el congreso que el PSdeG tiene pendiente para después de las primarias federales: "Estamos en otra fase".

Preguntado por si el resultado de las primarias puede influir en su decisión de aspirar a la Secretaría General del PSdeG, se ha pronunciado de la siguiente forma: "No, no. Yo no tengo que tomar esa decisión. Yo estoy dirigiendo el grupo parlamentario y espero seguir haciéndolo en el futuro".