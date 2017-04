Maldonado admite que "se puede mejorar" en políticas de empleo y PP-A pide que dimita si no ejecuta los fondos en 2017

Etiquetas

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha admitido este jueves que el Gobierno andaluz "puede mejorar" en la gestión de las políticas activas de empleo, aunque considera que el balance de la misma es "positiva", mientras que la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, ha anunciado que pedirán su dimisión y la de todo su equipo "en bloque" si no ejecutan "íntegramente" los 358 millones que vendrán del Gobierno este año para esta materia, "después de haber visto reducidos los fondos en este ejercicio "por no cumplir los objetivos y no ejecutar las partidas".