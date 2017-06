Podemos acusa al PP de minusvalorar el debate de la moción y contraprogramarlo en el Senado para "esconderse"

Etiquetas

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha criticado este martes la decisión adoptada por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de fijar para las 9.00 horas del 13 de junio el comienzo del debate de la moción de censura que ha registrado Unidos Podemos contra el presidente Mariano Rajoy, ya que "debates de esta altura institucional suelen empezar al mediodía".

"Nos ha sorprendido que sea a las 9 de la mañana", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, en la que también ha acusado al PP de faltar al respeto a las instituciones por fijar para el día 13 el inicio del debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Pleno del Senado, "el mismo día en que se está debatiendo la moción".

"Quizás al PP no le parezca importante la tercera moción de censura de la democracia", ha criticado. "Es evidente que están haciendo una estrategia de escondite para tratar de no rendir cuentas ante la ciudadanía", ha denunciado Montero, para insistir en que "por respeto a los mecanismos institucionales", no es "una buena decisión hacer coincidir un Pleno importante en el Senado con una moción de censura en el Congreso".

RECHAZO A HABILITAR UNA SALA PARA LA SOCIEDAD CIVIL

Además, ha lamentado que la Mesa haya rechazado la petición del grupo confederal de habilitar una sala del Congreso para que representantes de la sociedad civil puedan seguir el debate desde dentro del Parlamento.

"No deja de sorprendernos porque entendemos que eso cierra la institución a los ciudadanos en un momento en que debe ocurrir todo lo contrario", ha asegurado, tras señalar que "esta moción no se entiende sólo dentro de las paredes del Parlamento".

Aún así, Montero ha asegurado que "con arreglo a las normas del Congreso", invitarán a representantes de la sociedad civil, así como a "representantes de los Ayuntamientos del cambio", a seguir el debate de la moción desde la tribuna para invitados del Hemiciclo.

En esta línea, la dirigente del partido morado ha criticado que mientras que la preocupación de los españoles por la corrupción se disparó el pasado mes de mayo tras el estallido de la 'Operación Lezo', según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la moción de censura contra el PP sólo recabe un apoyo minoritario entre los diputados del Congreso.

"¿Cómo puede ser que haya más de la mitad de españoles señalando la corrupción como uno de los principales problemas y que la mitad de la población esté a favor de moción, y sin embargo en este Parlamento donde estamos para representar la voluntad popular estemos minoritariamente a favor de la moción. Son las cosas que alejan al Parlamento de los ciudadanos", ha apuntado.