Sánchez (Cs) dice que el relevo de Marí es decisión de la Ejecutiva y que éste deberá "valorar" si abandona la formación

Etiquetas

La diputada de Ciudadanos (Cs) en las Corts Valencianes Mari Carmen Sánchez, elegida por la Ejecutiva del partido para sustituir al actual portavoz, Alexis Marí, ha señalado este martes que la formación "ha creído oportuno" que el momento para relevar al actual síndic "era ahora", al tiempo que ha indicado que la decisión de abandonar o no el grupo parlamentario deberá valorarla el propio Marí: "Tendrá que tomar una decisión, no voy a entrar en futuribles", ha apuntado.

Sánchez se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los medios tras el acto institucional con motivo del Día de las Corts en València, al ser preguntada por la decisión de la Ejecutiva de Cs de relevar de su cargo al hasta ahora síndic Alexis Marí por ella, diputada autonómica por Alicante y portavoz adjunta del grupo parlamentario.

"Es una decisión de la Ejecutiva nacional. Han creído oportuno que el momento era ahora", ha precisado Sánchez, quien ha recordado que la posibilidad de apartar a Marí de la portavocía "venía a raíz del congreso -de Cs-- y todo lleva un proceso".

La futura síndica, que ha agradecido la "confianza" depositada en ella, ha asegurado que "seguirá trabajando desde la unidad" del grupo parlamentario y en "establecer un nuevo reto y una nueva estrategia política". Al ser preguntada por la posible salida de la formación de Marí y de otros parlamentarios afines a él, ha indicado que "en cualquier caso son decisiones personales".

Además, ha anunciado que su nombramiento como portavoz se ratificará el miércoles antes del pleno de las Corts: "Antes de que empiece el pleno tendremos una reunión del grupo y es donde se ratificará, y en principio antes del pleno será todo formal", ha aseverado la parlamentaria, quien ha rehusado pronunciarse sobre las críticas realizadas por Marí hacia el partido.

"MI ALMA NO ESTÁ EN VENTA"

No obstante, preguntada por las declaraciones del todavía síndic --quien ha señalado que no vende su alma por 2.200 euro--, y por si se siente aludida, ha afirmado que no: "Mi alma no está en venta ni por 2.200 euros ni por ninguna cantidad, yo lo único que hago es aceptar el reto que la Ejecutiva nacional me ha brindado y trabajar por el proyecto en el que creo", ha destacado.

Inquirida también por las críticas de Marí a los diputados y senadores de Cs que este martes no han acudido a la reunión contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acordada por el parlamento valenciano --a la que sólo han asistido él y los representantes autonómicos Domingo Rojo, David de Miguel y Alberto García--, Sánchez ha reiterado su apoyo a la declaración institucional de las Corts en rechazo a los PGE.