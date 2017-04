La obesidad altera la asociación del biomarcador que vincula el estado del hierro y la incidencia de diabetes tipo 2

Etiquetas

La asociación entre los niveles de un biomarcador -llamado receptor soluble de la transferrina (RsTf)- y el riesgo de tener diabetes tipo 2 en una población de alto riesgo cardiovascular depende de la presencia o ausencia de la obesidad, según se desprende de un estudio realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN).

El estudio, publicado en la revista 'European Journal of Clinical Investigation', sugiere por tanto que la obesidad altera la relación entre este biomarcador y la incidencia de diabetes.

Los equipos de investigación del CIBEROBN de la Universitat Rovira i Virgili también han constatado en anteriores estudios este efecto perjudicial, en análisis realizados con datos del estudio PREDIMED, tanto en lo que se refiere a las ingestas de hierro excesivas, como a los niveles muy elevados de las reservas de hierro en el organismo, que se valora a través de una proteína llamada ferritina sérica.

En la valoración del estado de hierro, que clásicamente se hacía a través de la ferritina sérica, se ha incorporado recientemente un nuevo biomarcador, llamado receptor soluble de la transferrina (RsTf). Sin embargo, pocos estudios han evaluado la asociación entre este receptor y el riesgo de diabetes, y los resultados que se mostraban eran contradictorios.

Estas discrepancias dieron pie a plantear la existencia de un posible factor adicional que influyera en la relación entre el receptor soluble de la transferrina y el riesgo de diabetes. Así mismo, se han observado niveles de este biomarcador significativamente más altos -indicando bajos niveles de hierro- en los obesos que en los no obesos.

Teniendo esto en cuenta, el equipo del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición de Unidad de Nutrición Humana y la Unidad de Nutrición y Salud Pública de la Universitat Rovira i Virgili se propusieron estudiar si la obesidad modulaba la asociación entre el RsTf y la aparición de la diabetes tipo 2. Y concluyeron que sí, que el hecho de ser obeso altera la asociación entre este biomarcador y el riesgo de sufrir esta enfermedad.

En esta investigación se hizo el seguimiento de 1.378 hombres y mujeres durante una media de seis años de los centros de Reus-Tarragona, Pamplona y Barcelona-Clínico del estudio PREDIMED, el ensayo clínico aleatorizado de intervención nutricional realizado en España sobre individuos con elevado riesgo cardiovascular.

Los resultados más destacables del estudio han confirmado el diferente comportamiento entre obesos y no obesos, puesto que los obesos tenían niveles más elevados de RsTf y, por lo tanto, tenían casi el triple de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, después de 6 años de seguimiento.

En cambio, en personas no obesas, los niveles elevados de RsTf, -es decir, con bajos niveles de hierro-, tenían un 60% de menos riesgo de sufrir diabetes tipo 2, el que ya confirmaban hasta ahora todos los estudios previos. Estos resultados indican que el adiposidad podría influir en el equilibrio del metabolismo del biomarcador RsTf lo cual indicaría que no es un buen biomarcador para valorar el estado de hierro en las personas obesas, pero sí en las no obesas