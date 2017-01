Bajos niveles de una proteína circulante, ligados a disminución de la función renal

Etiquetas

Niveles sanguíneos elevados de una proteína llamada klotho pueden ayudar a preservar la función renal, según concluye un estudio que aparecerá en el próximo número de 'Journal of the American Society of Nephrology' (JASN). Aunque se necesitan más análisis, los hallazgos apuntan a un potencial objetivo para la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal.