Comienza en Madrid la campaña 'Dale la vuelta a la urticaria' para concienciar e informar sobre esta patología

La Asociación de Afectados de Urticaria Crónica (AAUC), en colaboración con Novartis, ha organizado 'Dale la vuelta a urticaria', una campaña que ha comenzado este jueves en Madrid y que persigue informar a la sociedad sobre la verdadera afectación de la urticaria crónica espontánea en la calidad de vida, para así generar conciencia en torno a sus efectos en el plano tanto físico como emocional, psicosocial y laboral.

Para esta iniciativa se desarrollarán diferentes actividades a pie de calle -la primera de ellas en el Centro Comercial Príncipe Pío (Madrid)-, entre las que destaca la puesta en marcha de un juego con paneles giratorios que contraponen mitos y realidades de la urticaria crónica, con la intención de desmontar falsas percepciones de la sociedad.

A pesar de estos mitos, la urticaria crónica es una enfermedad que afecta a 300.000 personas en España y que hace que el paciente pase por una situación "muy invalidante", debido al hinchazón y picor que provoca. Este malestar es lo que crea en el paciente un estado de depresión, pues este no está bien consigo mismo, lo que hace que la enfermedad afecte a todos los ámbitos de su vida, tanto laboral (bajas, absentismo, etc.) como a la hora de vestir (en el caso de las mujeres, debido al hinchazón de los pies, pueden llegar a no poder usar tacones), según ha explicado la secretaria y tesorera de la AAUC, María Antonia Giménez.

Es una patología que, además, está muy estigmatizada alrededor de ciertas leyendas urbanas, como por ejemplo que es contagiosa, lo que hace que el paciente se sienta aislado y, por lo tanto, esta provoque una carga psicosocial en su calidad de vida. En cuanto a las causas, muchos estudios han tratado de esclarecerlas, poniendo de manifiesto el papel del sistema inmune en muchos pacientes, con posibles factores agravantes como el estrés o la fatiga.

Un problema añadido es la tardanza en realizar un diagnóstico, pues la media de retraso se encuentra en los 2 años, ya que "más de la mitad de los casos no se sabe por qué aparecen, aunque poco a poco se está avanzando y con pocas pruebas se puede llegar a conocer. Sin embargo, es muy importante escuchar al paciente, para que no se confunda con determinadas alergias", ha destacado la especialista en Dermatología del Hospital Quirón de Barcelona y responsable de Inmunoalergia Cutánea del Servicio de Dermatología del Hospital de San Pau de Barcelona, Esther Serra.

"Con pocos medios se puede ayudar al paciente para que este, además de conocer su patología, sepa a lo que se enfrenta en un futuro, ya que la urticaria crónica, junto con todos los demás problemas que produce, es una enfermedad imprevisible, pues no sabes qué va a pasar al día siguiente", ha añadido.

Por ello, 'Dale la vuelta a la urticaria' sirve también para hacerles saber a los pacientes que no están solos, y a la sociedad a no ser prejuiciosa y normalizar esta enfermedad, para que nadie se resigne a preguntar y así aclarar sus dudas.