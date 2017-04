Investigadores abordan en Santiago aportaciones para desarrollar nuevas terapias frente a diabetes y obesidad

Etiquetas

Más de 50 investigadores integrantes del proyecto TRANS-INT participan en Santiago de Compostela en una reunión que se celebra desde este lunes hasta el 26 de abril en Santiago de Compostela para abordar "importantes avances" en el uso de la nanotecnología para el desarrollo de nuevas terapias orales de interés en el tratamiento de la diabetes, la obesidad y otras palotologías.

Según informa el consorcio europeo TRANS-INT, este proyecto ha tenido como objetivo el estudio integral de la interacción de determinados nanomateriales con el tracto gastro-intestinal, tras su administración oral.

Este estudio, según indica, ha permitido evaluar el potencial de dichos nanomateriales como transportadores de biomoléculas terapéuticas, péptidos y proteínas a través de la mucosa intestinal.

Los avances logrados permiten, según han puesto de manifiesto por parte del consorcio, "diseñar estrategias terapéuticas que podrían ser de interés en el tratamiento sistémico de enfermedades como la diabetes, la obesidad o el dolor, así como el tratamiento local de enfermedades intestinales inflamatorias".

Todos estos logros se abordan en la reunión final del consorcio TRANS-INT, que desde hasta este miércoles se celebra en Santiago de Compostela con la participación de más de 50 investigadores integrantes del proyecto, así como de representantes de la Comisión Europea.

PRIMERA SESIÓN

El encuentro ha contado durante su primera sesión celebrada en la mañana de este lunes con la participación del doctor Justin Hanes de la Johns Hopkins University (USA) y del doctor Felipe Casanueva del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), como ponentes invitados.

El proyecto TRANS-INT se inició en el año 2012 y durante sus cinco años de duración ha movilizado casi 11 millones de euros, de los que gran parte ha sido financiada por la Comisión Europea a través de su programa 'Nanosciences, nanotechnologies, Materials and new Production technologies- NMP (NMP.2011.1.2-2 New targeted therapy using nanotechnology for transport of macro-molecules across biological barriers', del 7º Programa Marco de la CE.