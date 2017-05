'El Puma' lanza su nuevo disco mientras lucha contra una grave enfermedad

Etiquetas

El cantante José Luis Rodríguez, El Puma, de 74 años acaba de publicar su último disco Inmenso. El cantante no se encuentra en el mejor estado de salud, ya que sufre desde hace 16 años una grave afección pulmonar progresiva e incurable. Hace unos días ha concedido varias entrevistas en Sudamérica en las que dice "ponerse en las manos de Dios", ya que su enfermedad está yendo a peor y a veces, le es necesario suplementos de oxígeno.

El Puma ha tenido que hacer un parón en su carrera profesional debido a sus salud. En el programa argentino de televisión, El diario de Mariana, afirmaba que su mujer le había avisado de que "tenía que parar", pero el no le hacía caso y ahora "se arrepiente haber faltado a fechas familiares especiales". El cantante, visiblemente afectado por su situación, respondió a la pregunta "¿Cómo estás?", de la siguiente forma: "Estoy sano en Cristo Jesús, en mi fe" y afirmó que se encuentra esperanzado ante la situación de su enfermedad, "sigo esperando el milagro" y dice no poder renunciar a este pensamiento porque si lo hace, "se viene abajo" y por ello sigue refugiado en su fe.

El venezolano confiesa que habitualmente "no habla de su enfermedad" y que "ni la menciona" porque quiere pensar que esta dolencia "no existe". El cantante siempre se ha caracterizado por ser muy pensativo y reflexivo y se atreve a dar cuatro consejos para todo aquel que le quiera hacer caso. Primero, "el no es vida y el sí es muerte", refiriéndose a que hay que aprender a decir que "no" en diferentes situaciones y "primar la salud y la familia", al resto de las cosas.

En segundo lugar, afirma que tienes que detenerse "por las buenas, porque por las malas se sufre mucho", y recuerda que "sino sabes como parar, a veces Dios te detiene". El tercer consejo del experimentado cantante "la vida es una jungla, cuando veas que todo se confunde, busca un claro" animando a las personas a encontrar un lugar de reflexión sobre el rumbo que está llevando la vida. Por último, vuelve a echar mano de su fe y hace una pregunta general a la gente: "¿Qué vas a hacer con Cristo?" y advierte que "es importante decidir que vas a hacer con él, en tu vida".

La enfermedad del Puma, es una fibrosis pulmonar idiopática que sufre es la cicatrización o engrosamiento de los pulmones sin una causa conocida. Por eso, aunque si que está recibiendo tratamiento, no se sabe con certeza cuanto tiempo va a poder aguantar viviendo así. A pesar de estos pronósticos, el cantante no se rinde y se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional, el disco Inmenso, que dice estar muy ilusionado y contento con su nueva obra.