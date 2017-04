Sustraen las huchas con fondos para terapia infantil de la asociación de fibrosis quística de Almería

Etiquetas

La Policía Nacional de Almería investiga la sustracción de fondos recaudados por la Asociación Almeriense contra la Fibrosis Quística tras la jornada de este jueves en la que había instalado una mesa divulgativa en la calle Reyes Católicos de la capital con el fin de recaudar dinero para financiar las sesiones de fisioterapia respiratoria para los niños que padecen esta patología.

Según ha explicado a Europa Press la presidenta de la asociación, Mercedes Hernández, los hechos tuvieron lugar poco después de las 13,30 horas cuando ella y los tres voluntarios habían recogido las mesas y habían dispuesto los enseres para cargarlos en el vehículo en la esquina de la calle Navarro Rodrigo con Reyes Católicos, junto al Palacio Provincial.

Así, tras sacar el coche del parking, cargaron los paquetes y cajas que habían recogido rápidamente mediante una breve parada en la vía antes de subirse y reanudar la marcha, de forma que poco después advirtieron que una de las cajas que contenía cuatro huchas y 70 camisetas de la asociación, entre otros enseres como llaveros y bolígrafos, se había quedado en la calle.

"Cuando quisimos llegar, que habían pasado diez o quince minutos, la caja estaba vacía y las huchas también", se ha lamentado Hernández, quien ha señalado que la mañana "se había dado divinamente" y se había conseguido una buena recaudación "gracias a la solidaridad de la gente", de forma que eran cientos de euros los que se habían obtenido, según sus estimaciones.

Ante esta situación, procedieron a llamar a los agentes de Policía Local para dar cuenta de su situación, que horas más tarde fue denunciada ante la Policía Nacional. No obstante, según ha señalado, los comerciantes de un establecimiento cercano han asegurado que vieron a una mujer coger las camisetas y la recaudación, por lo que la sospechosa podría ser identificada.

En el mismo sentido, según Hernández, la policía ha apuntado la existencia de cámaras de vigilancia de la Diputación Provincial de Almería que podrían haber captado la escena, con lo que confían en, al menos, recuperar las camisetas "que nos han contado un dinero" y que, en definitiva, suponen un medio de financiación para la asociación. "Esperemos que esa mujer se conciencie y si el dinero está perdido, que devuelva las camisetas, que las hacemos con mucho sacrificio", ha dicho.

La asociación, que tiene como objetivo brindar apoyo a los padres y pacientes, no descarta en volver a salir a la calle otro día "aunque no sea el día nacional" de la patología que abordan, con el fin de poder "compensar" lo perdido, ya que mientras tanto no podrán hacer frente como hasta ahora a las terapias. "Conocemos a la fisioterapeuta, le pediremos a ver si nos puede aguantar", ha manifestado la presidenta.