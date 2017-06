AECC: “NO SE LE PUEDE NEGAR A NADIE QUE QUIERA APOYAR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”

Etiquetas

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) afirmó este miércoles que “no se le puede negar a nadie que quiera apoyar la lucha contra el cáncer” y destacó que “la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no se ve afectada por que haya personas que quieran colaborar y mejorar con una propia donación”.Fuentes de la asociación se expresaron en estos términos en declaraciones a Servimedia tras los anuncios de varias entidades pertenecientes a la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en diferentes autonomías, que mostraron su rechazo a la donación por parte de Amancio Ortega de 320 millones de euros para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer.“No puedes decirle a las personas que si quieren colaborar con la lucha contra el cáncer o en la promoción de la salud no lo hagan”, afirmaron estas fuentes, que hicieron hincapié en que “la sostenibilidad del sistema es una cosa y las donaciones son otras”, por lo que aseguraron que no creen que el hecho de que “haya donaciones vaya a limitar los Presupuestos Generales del Estado destinados a sanidad”.En este sentido, remarcaron que “esto es una donación de una persona que es muy comprometida y otra cosa muy distinta es la sostenibilidad del sistema, que entendemos que no va a depender de las donaciones”.Por último, acerca de la posibilidad de que estas críticas disuadan posibles futuras donaciones, las citadas fuentes de la AECC afirmaron que lo desconocen porque es algo bastante “especial” que “una persona haya donado tamaña cantidad de dinero”.