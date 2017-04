Los trastornos de la voz suponen el 15,8% de las incapacidades laborales en docentes, según el Colegio de Logopedas

Etiquetas

La decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, Carmina Martín Garrido, ha resaltado la importancia de la voz y del tratamiento de sus disfunciones, al tiempo que ha alertado que profesionales como docentes, actores o cantantes presentan algún trastorno de la voz debido al esfuerzo vocal mantenido, destacando que el 15,8 por ciento de las incapacidades laborales de los profesores están relacionados con estas lesiones.

Martín Garrido ha incidido en estos aspectos en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Voz, que se celebra el próximo 16 de abril. Así, ha agregado que hasta el 80 por ciento de los docentes presentan a lo largo de su vida trastornos de la voz, que constituye su principal herramienta de trabajo.

"Es necesario que los profesionales que usan la voz como herramienta principal de trabajo la sepan usar, ya que sin el adecuado entrenamiento, su uso puede provocar dificultades y lesiones persistentes, con una sintomatología que puede afectar seriamente al desempeño de su trabajo", ha detallado la experta.

Asimismo, ha detallado una serie de pautas para mejorar la higiene vocal como no hablar fuerte y evitar hacerlo con ruido ambiental, beber agua, no fumar, no carraspear la garganta, dormir más de seis horas, una dieta equilibrada que evite los alimentos ricos en grasas, evitar los cambios de temperatura y los irritantes ambientales como el polvo o el humo del tabaco, entre otros.

Además, ha explicado que entre todas las patologías benignas de la laringe, los nódulos en las cuerdas vocales representan una prevalencia del cinco por ciento en la población general, siendo el colectivo de docentes los que más la sufren.

De hecho, ha continuado la decana, "en España se ha incorporado por primera vez la patología de nódulos en las cuerdas vocales en el cuadro de enfermedades profesionales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos laborales", agregando que esta alteración es "muy frecuente" en los profesionales de la enseñanza.

DÍA MUNDIAL DE LA VOZ

La voz es el sonido que, producido en la laringe, nos permite la comunicación oral. Está íntimamente ligada a la personalidad de cada individuo y en ella "emana nuestra afectividad y sensibilidad", han señalado desde el Colegio de Logopedas en un comunicado.

Para una emisión vocal de calidad, es necesario que haya un buen equilibrio psicológico, neurovegetativo y nervioso, una regulación hormonal normal, un estado de salud general y laríngeo satisfactorio y un control auditivo suficiente.

En este sentido, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Voz, la decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, Carmina Martín Garrido, ha considerado importante "que la población conozca la desconocida labor de los logopedas ya que en casi todas las etapas de nuestra vida nos pueden surgir problemas en la voz que requieran la ayuda de un especialista en Logopedia".

En la actualidad, existen más de 1.400 logopedas colegiados en Andalucía. Desde este Colegio, se estima que un 15,2 por ciento de la población española es susceptible de ser atendida por un logopeda, y que son necesarios 33 profesionales por cada 10.000 habitantes, encontrándose la ratio actual andaluza en un logopeda por cada 348.790 habitantes.