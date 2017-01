Echaniz cree que es "irresponsable" dimensionar las plantillas de los hospitales pensando en la epidemia de gripe

Etiquetas

Admite que el copago farmacéutico no está en la agenda del Gobierno pero entiende que debe haber una "reflexión teórica" entre los grupos

El secretario sectorial de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz, considera que, ante la epidemia de gripe que está afectado prácticamente a toda España, sería "irresponsable" dimensionar las plantillas de los hospitales pensando en los picos estacionales de gripe.

"Lo que hay que hacer es estar preparado desde el punto de vista epidemiológico para esta fase, y dar respuesta lo mejor posible pero sin dimensionar todo el aparato sanitario a ese momento, porque entonces después habría capacidad ociosa y dinero poco bien empleado a lo largo de todo el ejercicio", ha señalado en una entrevista de RNE, recogida por Europa Press.

Considera que el colapso en las Urgencias es un problema endémico, además de ocurrir en España, que forma parte de todos los países. "Cuando llega el invierno hay gripe y cuando hay gripe hay colapso de los hospitales como consecuencia de que en unas pocas semanas hay más gente que frecuenta los hospitales", por tanto, añade, "se trata de dar una solución inteligente y creo que las comunidades autónomas lo hacen razonablemente bien".

En cualquier caso, Echaniz recuerda que se trata de una situación que se produce cada año, y que la respuesta la que tienen que dar las comunidades autónomas que "son las responsables de la gestión de los servicios sanitarios, y educar a la población para que si tienen un problemas estacional de gripe no bloqueen los servicios de urgencias de los hospitales y vayan a sus médicos de cabecera"

Por otro lado, al ser preguntado sobre la capacidad de gestión del sistema sanitario y la descentralización de la sanidad, Echaniz considera que "la capacidad de coordinación y cohesiones del sistema es mejorable", aunque afirma que "en lo últimos años ha funcionado razonablemente bien".

"La distribución competencial en términos sanitarios ha sido buena, ahora es mejorable la coordinación, la cohesión, la capacidad de que el sistema funcione de una forma más sincrónica de lo que lo ha hecho en el pasado", ha añadido.

ABRIR EL DEBATE DE NUEVOS TRAMOS DE COPAGO

En cuanto al debate abierto estos días por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sobre la posibilidad modificar los tramos de copago farmacéutico a los jubilados, Echaniz ha confirmado que se trata de un tema que no se encuentra en estos momentos en la agenda del Gobierno.

No obstante, afirma que "estos debates tienen que estar en la sociedad", y, lo que es más importante, conseguir una "reflexión teórica" entre los grupos para llegar a un acuerdo; por este motivo, ha lamentado que no hayan planteado alternativas sobre la mesa. "Me gustaría que este debate se haga de forma serena, consensuada, tranquila para que las respuestas que demos de cara al futuro sean inteligentes, aceptables y razonables", ha añadido.

En su opinión, "en el tema de la financiación de los medicamentos en España se ha hecho mucha demagogia siempre, creo que tenemos que afrontar, con serenidad, cómo podemos los españoles financiar un sistema sanitario que tiene unos sistemas maravillosos, un despliegue de medios que salvan la vida en nuestras calles y centros de salud, a hacerlos compatibles con la capacidad de esta sociedad de financiar sus servicios públicos".

En cualquier caso, entiende que la ministra quiera estudiar el copago farmacéutico, ya que en este momento las personas que tienen unos ingresos anuales de 18.000 euros pagan lo mismo que las que ganan 100.000, y, ha recordado, "hay ahí 82.000 euros de diferencia entre dos personas que cobra de forma muy distinta". "La pregunta que hizo la ministra en voz alta es: ¿tiene sentido que en ese ámbito haya tramos distintos para adecuarlos y sea más justa la contribución?", ha afirmado.

Echaniz, que ha sido Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y, años antes, en la Comunidad de Madrid, ha recordado que "son las CCAA las que tiene un problema en términos de financiación de la sanidad", porque son las que realmente tienen la competencia directa establecida, y, ha añadido, "son las que han sufrido las tensiones presupuestarias más importantes a lo largo de los últimos años".

Y, este sentido, entiende que "si se abre el abanico de prestaciones del sistema sanitario, si cada vez tenemos a personas que viven afortunadamente más años y se cronifican enfermedades que antes eran agudas, y que eso ofrece la posibilidad de vivir más años, con tratamientos algunos caros, tendremos que plantearnos cómo vamos a pagarlo". Considera que, igual que se plantean debates sobre la financiación de educación, las pensiones o RTVE, "merece la pena que reflexionemos para ver cómo lo incorporamos".

FELICITACIÓN ONT

Por otro lado, Echaniz ha felicitado a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por lo máximos históricos en donación y trasplantes en 2016, que "demuestran la enorme generosidad de la sociedad española y una enorme solidaridad, y una enorme competencia a la hora de organizar los servicios".

"La ONT es el resultado de la sanidad que tenemos en este país, una sanidad pública ordenada, organizada, capaz, potente, con unos magníficos profesionales, y con un nivel de interlocución extraordinario", ha añadido, al tiempo que destacaba la figura de su director Rafael Matesanz.

A su juicio, "el éxito de la ONT es un éxito de la sanidad española y de los españoles", por eso ha animando a las familias para que donen los órganos de sus seres queridos.