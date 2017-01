Etiquetas

Las terapia celulares y genéticas marcan el actual abordaje de las enfermedades hematológicas, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la reunión post-ASH 'Conclusiones de The American Society of Hematology: 58th Annual Meeting and Exposition', organizada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) para analizar los avances presentados en la 58ª Reunión de la Asociación Americana de Hematología (ASH, por sus siglas inglesas), celebrada en diciembre en San Diego (Estados Unidos).