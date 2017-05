Las personas con TDAH son más propensos a tener hijos en la adolescencia

Etiquetas

Investigadores del Hospital Universitario de Aarhus (Dinamarca) han descubierto que las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) son más propensos a tener hijos en la adolescencia.

En concreto, según los resultados publicados en la revista 'Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry', vieron que en la franja de edad de 12 a 15 años las niñas con TDAH tenían hasta 3,5 más probabilidades y los niños eran casi 2,5 veces más propensos que los jóvenes de su edad sin este trastorno.

"Esperábamos encontrar un mayor riesgo, pero no de esta magnitud", ha reconocido el autor principal del estudio, Soren Dinesen Ostergaard, después de que estudios previos hayan constatado que algunos síntomas como la impulsividad o la falta de atención pueden conllevar comportamientos sexuales de riesgo sin que se hubiera comprobado si eso podía traducirse en un mayor riesgo de embarazo.

En su trabajo analizaron datos de 2.698.052 personas nacidas entre 1960 y 2001 en Dinamarca, entre las que había un total de 27.479 con un diagnóstico de TDAH, y analizaron sus probabilidades de ser padres en diferentes franjas de edad: 12-16, 17-19, 20-24, 25-29, 30-24, 35-39 y más de 40 años.

En general, los adolescentes con TDAH tienen al menos el doble de probabilidades que sus homólogos sin TDAH de ser padres cuando tienen entre 12 y 19 años, y también es probable que tengan más hijos a los 25 años.

"Está bien establecido que ser padre adolescente, con independencia de su estado de salud mental, es un problema tanto para los padres como los niños", según Ostergaard, que también recuerda que a cualquier edad "la crianza de los hijos suele ser más difícil para las personas con TDAH".

Pero en virtud de los resultados de su estudio, considera necesario poner en marcha nuevos programas de educación sexual y contracepción para los adolescentes que tienen este trastorno.