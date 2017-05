EXPERTOS DESTACAN QUE LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ESTÁ CAMBIANDO DE UN ABORDAJE CENTRADO EN LA ENFERMEDAD A UNO BASADO EN LA PERSONA

Etiquetas

Expertos en atención sociosanitaria aseguraron este miércoles, durante la celebración del VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida, que la asistencia en este ámbito está cambiando y "ya no hay que centrarse tanto en la enfermedad, sino en la persona en su conjunto, teniendo en cuenta sus valores y su entorno".Esta es una de las principales conclusiones de la mesa redonda 'La larga estancia y su relación con el sistema sanitario en España’ que la Fundación Edad&Vida organizó en el marco de la celebración de su VI Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre 'Atención integrada y centrada en la persona', que tiene lugar estos días en Madrid.La sesión fue presidida por el miembro de la Fundación Edad&Vida y director general de Caser Residencial, Valentín García, y moderada por el también miembro de la Fundación Edad&Vida y director ejecutivo de Hestia Alliance, David Macià.El principal objetivo del debate fue poner a los pacientes en el centro del sistema con independencia de cómo esté organizado el sistema social y sanitario en cada comunidad autónoma. Los expertos estuvieron de acuerdo al afirmar que este es el gran reto, así como garantizar la continuidad asistencial, evitando las duplicidades y las insuficiencias que, en algunos casos, vienen asociadas. En este caso, indicaron como uno de los principales problemas la falta de comunicación entre los diferentes profesionales.La enfermera e impulsora del proyecto BPSO para Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados en Egogain, Aitziber Arizmendiarreta, apostó por integrar y coordinar los centros gerontológicos a través del trabajo común de procesos asistenciales. En este sentido, impulsó la creación de una red de centros comprometidos con la implantación de una Guía de Prácticas Clínicas en enfermería con una metodología común, compartiendo conocimiento para transferir la evidencia a la práctica clínica."Es un movimiento que transforma la enfermería a través del conocimiento", recalcó, al tiempo que añadió que "se necesita el apoyo de la dirección para dar una atención excelente a pie de cama y a pie de paciente". El responsable de la unidad de Atención a Residencias y de la Estrategia de Seguridad del Paciente del Distrito Sanitario Granada Metropolitano, Eugenio Vera, habló sobre la conciliación de medicación entre el centro residencial y el hospital. A su juicio, estos errores tan comunes "incrementan la mortalidad y pueden provocar lesiones a los pacientes". Para intentar prevenir esto, propuso un procedimiento de conciliación que implique a todos los profesionales, incluidos los farmacéuticos.Por su parte, el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Terrassa, Enric García Restoy, explicó que "la asistencia está cambiando de un abordaje centrado en la enfermedad a uno centrado en la persona". Por ello, reiteró que hacen falta equipos multidisciplinares y la colaboración de los servicios sociales de la comunidad. Además, indicó que "no es suficiente elaborar un diagnóstico clínico, sino detectar necesidades, además de llevar a cabo una evaluación multidimensional conociendo a la persona, sus valores y entornos para poder atender las patologías en su globalidad".También apuntó que los tiempos de actuación no sólo hay que hacerlos en situaciones de crisis, sino llevar a cabo un seguimiento proactivo en periodos de estabilidad. "Hoy lo importante es compartir la incertidumbre de los enfermos con todos los médicos que están alrededor de los pacientes. Lo más relevante es la calidad de vida, la autonomía y la vivencia de los enfermos", dijo.Para concluir, el médico geriatra y coordinador sociosanitario de los Hospitales Públicos de Madrid de Quirónsalud, Francisco Javier Martínez, presentó el proyecto de Portal Sociosanitario que ha llevado a cabo en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Esta nueva herramienta permite a los profesionales de los centros sociosanitarios acceder a la historia clínica del hospital, una vez que los pacientes han otorgado su consentimiento.