El investigador del CSIC Ginés Morata, nombrado miembro de la Royal Society

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Ginés Morata ha sido nombrado 'Foreign Member' de la Royal Society de Reino Unido, la institución científica más antigua del mundo.

Con Morata son ya tres los investigadores españoles (y del CSIC) que actualmente forman parte de la institución británica, tras Antonio García Bellido (nombrado en 1986) y Avelino Corma (2012). No obstante, son cinco si se incluye a Santiago Ramón y Cajal (1909) y Severo Ochoa (1965), los científicos españoles distinguidos desde los inicios del siglo XX.

El almeriense lleva a cabo sus estudios en la arquitectura biológica de la mosca 'Drosophila melanogaster'. Profundizar en la genética de esta especie le ha permitido adentrarse en campos como la regeneración de órganos o investigar en los mecanismos responsables de la formación y el crecimiento de tumores.

"Para mí es un auténtico honor formar parte de esta institución y un reconocimiento importantísimo para mi trayectoria. En estos momentos es cuando me acuerdo del CSIC, donde he tenido la gran suerte de desempeñar toda mi carrera", ha declarado Morata.

El científico del CSIC ha sido distinguido a lo largo de su trayectoria con otros reconocimientos, entre los que destacan el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que recibió junto al biólogo inglés Peter Lawrence en 2007; el Premio Rey Jaime I de Investigación en 1996; el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, por la caracterización funcional de genes reguladores en el desarrollo embrionario, en 2002; y el Premio México de Ciencia y Tecnología en 2004.

"Me gustaría además destacar que esto no habría sido posible sin las personas que se han formado y trabajado conmigo a lo largo de todos estos años. He sido muy afortunado porque me he rodeado de gente estupenda, de científicos increíbles", ha comentado el investigador andaluz del CSIC.