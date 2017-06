GEICAM confirma que añadir un tratamiento antiangiogénico contra el cáncer de mama podría mejorar la supervivencia

Etiquetas

El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama ha llevado a cabo un análisis de datos de dos ensayos clínicos, 'LEA' y 'CALGB 40503', en el que se ha confirmado que añadir un tratamiento antiangiogénico (Bevacizumab) al tratamiento hormonal mejora la supervivencia libre de progresión (SLP), pasando de 14 meses a 19.

"Las pacientes con tumores más hormonosensibles y aquellas con un intervalo libre de enfermedad mayor de dos años podrían ser las que más partido terapéutico pueden sacarle a la combinación del antiangiogénico y el tratamiento hormonal", según ha explicado el especialista del Hospital Reina Sofía de Córdoba y uno de los autores del trabajo, Juan de la Haba.

Este análisis se ha desarrollado junto con el grupo estadounidense The Alliance for Clinical Trials in Oncology y el grupo alemán German Breast Group (GBG), donde los dos ensayos clínicos han sumado más de 700 pacientes con cáncer de mama avanzado y receptores hormonales positivos. Los resultados se han presentado en la 53º Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), que tiene lugar en Chicago del 2 al 6 de junio.

Aparte de la mejoría sobre la supervivencia libre de progresión, las pacientes que recibieron la combinación mostraron una probabilidad de respuesta superior (40% vs. 60%), además de revelar que la estrategia combinada es segura.

Sin embargo, el doctor de la Haba ha insistido en que es preciso seguir investigando en la búsqueda de biomarcadores, y en esta línea, "GEICAM ya presentó resultados muy interesantes identificando el que podría ser el primer biomarcador para el tratamiento antiangiogénico en las pacientes del LEA, y confirmar estos resultados en el estudio del grupo CALGB (Alliance), así como en el análisis conjunto sería muy importante, ya que estaríamos ante el primer indicador de beneficio de la terapia antiangiogénica después de más de 15 años de búsqueda".

Esta investigación pasa por la aplicación de las nuevas herramientas al análisis de los datos genómicos de tumores, ya que estas "contribuyen a acelerar la generación de conocimiento sobre estos procesos, clave para entender los tumores y tratarlos", según el miembro del Comité Científico de GEICAM y uno de los autores del análisis, Abel González.

SUBESTUDIO 'CONVERTHER'

GEICAM también ha presentado un subestudio del ensayo clínico 'ConvertHER', diseñado para mejorar la comprensión de los mecanismos que subyacen en la evolución de los tumores que progresan a metástasis, y con el que los expertos han concluido que, cuando en ese proceso hay una modificación en el subtipo del tumor, tienen lugar más alteraciones a nivel genómico, frente a aquellos casos en los que el tumor no cambia de subtipo durante la progresión.

De las muestras analizadas en el estudio, se encontró que 156 genes presentaban 747 mutaciones somáticas y que 171 genes sufrieron 1042 alteraciones en el número de copias. En total, se identificó una mediana de 11 y 9 mutaciones en tumores primarios y sus correspondientes metástasis, respectivamente.

"Esta remodelación de las mutaciones es importante porque varias de las que se adquieren en la fase metastásica son "accionables", es decir, pueden ser dianas de nuevas terapias moleculares en estudio", ha subrayado el jefe de Servicio de Oncología Médica Hospital del Mar, investigador principal del estudio y coordinador del Comité Científico de GEICAM, Joan Albanell.