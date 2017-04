INVESTIGADORES ESPAÑOLES IDENTIFICAN UN BIOMARCADOR SANGUÍNEO EN CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

Etiquetas

Oncólogos e investigadores de varios hospitales españoles han identificado un nuevo biomarcador sanguíneo en pacientes con cáncer de próstata avanzado que abre el camino hacia la terapia personalizada, cuyos resultados han sido publicados este jueves en la revista ‘Annals of Oncology’ de la Sociedad Europea de Oncología Médica.En este trabajo, denominado estudio 'Premiere' y promovido por el Grupo Español de Tratamiento de Tumores Urológicos (Sogug), han participado 16 hospitales españoles. La investigación ha estado liderada por el doctor Enrique Grande, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.Este experto explicó que “el manejo del cáncer de próstata avanzado ha cambiado mucho en los últimos tres o cinco años. De no tener prácticamente nada o tener apenas una opción de quimioterapia, se ha pasado a tener hasta cinco opciones de tratamiento aprobadas. El problema ahora es que no tenemos biomarcadores que nos ayuden a elegir un fármaco u otro, de forma que los utilizamos de manera secuencial pero sin saber cuál es la mejor estrategia de tratamiento a medio y largo plazo”. Con este descubrimiento, el doctor Grande subrayó que “con un simple análisis de sangre podremos seleccionar a los pacientes que van a tener más posibilidades de responder al tratamiento con ‘enzalutamida’. De esta forma, evitaremos dar una terapia no exenta de efectos adversos a aquellos pacientes en los que se prevean más resistencias”. Junto a este especialista, también lideró el estudio el doctor Enrique González-Billalabeitia, oncólogo del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, quien afirmó que el estudio 'Premiere' es un “pequeño paso” que supone “un gran avance” en un área donde no hay biomarcadores disponibles. Este oncólogo añadió que “aunque necesita ser estudiado en profundidad, se trata de un biomarcador sencillo que se obtiene de una muestra de sangre periférica de los pacientes y que, en un futuro, puede suponer una mejor identificación de los pacientes que se pueden beneficiar de un determinado tratamiento”.