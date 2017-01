El Macarena publica un estudio que demuestra que la teledermatoscopia mejora el diagnóstico del cáncer de piel

Etiquetas

La unidad de dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha publicado en 'The Journal of the American Academy of Dermatology', revista americana con el mayor factor de impacto en el campo de la dermatología clínica, los resultados del ensayo clínico 'IMPAC-TDCEl', un estudio donde demuestra una mejoría importante en la validez del diagnóstico del cáncer de piel mediante teledermatología, a través de la captación y envío de imágenes tomadas con un dermatoscopio.