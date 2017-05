El Reina Sofía celebra unas jornadas ciudadanas para informar de las consecuencias del síndrome metabólico

Etiquetas

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha celebrado este lunes unas jornadas ciudadanas para informar de las consecuencias del síndrome metabólico, impartida por el director de la Unidad de Gestión (UGC) Clínica de Medicina Interna, José López, y enmarcada dentro del ciclo 'Días con Salud'.

Según ha indicado la Consejería de Salud en una nota, 'Enfermedad Metabólica: desde la prevención al tratamiento' es el título de la segunda de las conferencias que integran el ciclo que el hospital ha organizado para fomentar hábitos de vida saludable junto con la Federación Cordobesa de Asociaciones Vecinales (Fecorave). El objetivo de este segundo encuentro es informar de las consecuencias del síndrome metabólico.

El síndrome metabólico consiste en una constelación de alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad que aumenta en más de tres veces el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y el desarrollo de diabetes tipo 2. En este encuentro el director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía, José López, ha abordado en su intervención cuestiones tan importantes como qué es el síndrome metabólico; cómo se produce el Síndrome metabólico y cómo se asocia con la obesidad.

También se ha analizado cómo podemos prevenir el desarrollo de Síndrome metabólico y de la Diabetes tipo 2 (su principal complicación). Asimismo, el director de la UGC ha explicado cómo se trata el síndrome en el Hospital Reina Sofía, qué investigaciones se están desarrollando en el Hospital y en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic) para mejorar el tratamiento de esta pandemia del siglo XXI.

La directora gerente del Hospital Reina Sofía, Marina Álvarez, ha destacado que "hemos elegido esta segunda temática porque la prevalencia de este síndrome es elevada en sociedades occidentales como la española, afectando a un 20-25 por ciento de la población adulta y en al menos a 180.000 cordobeses, por lo que hablamos de un problema de salud del que interesa estar informado".

SÍNDROME METABÓLICO

Su identificación clínica esta basada en la presencia de tres o más de los siguientes factores: obesidad abdominal, hipertensión arterial, aumento de los niveles de triglicéridos, bajos niveles de HDL colesterol (HDLc) y niveles elevados de glucosa en ayunas.

La mejor forma de prevenir y tratar el síndrome metabólico consiste en la adopción de unos hábitos de vida saludables que incluyen evitar la obesidad, realizar ejercicio físico diariamente y consumir un modelo de alimentación mediterránea rica en aceite de oliva y en ácidos grasos omega-3.

'DÍAS CON SALUD'

El ciclo 'Días con Salud' es una iniciativa dirigida a la sociedad cordobesa que nace en colaboración con la Federación Cordobesas de Asociaciones Vecinales (Fecorave) y consiste en el desarrollo de cuatro conferencias sobre salud renal, enfermedad metabólica, donación de órganos y diabetes con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y ofrecer herramientas para que la ciudadanía pueda prevenir algunas de las enfermedades más prevalentes.

La primera de las conferencias fue 'la Salud Renal', celebrada el pasado mes de abril. Esta tarde se celebra la siguiente conferencia que aborda el síndrome metabólico a cargo del director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía y Catedrático de Medicina Interna en la Facultad de Medicina y Enfermería de Córdoba, José López.

En el mes de junio se desarrollarán las dos conferencias siguientes sobre donación de órganos, el 6 de junio, también en la Fundación Miguel Castillejo, y esta vez a cargo del jefe de sección de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos y Coordinador Provincial de Trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, Juan Carlos Robles.

Por último, el 19 de junio, los Facultativos Especialistas de Área de la Unidad de Endocrinología y Nutrición, Rafael Palomares y Paloma Moreno, hablarán sobre la diabetes y cómo prevenirla.

JOSÉ LÓPEZ

José López es Catedrático de Medicina Interna del Departamento de Medicina Interna de Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía y vicedecano de Asuntos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba Hospitalarios.

Asimismo, López es subdirector científico de Investigación Clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y director científico del Centro de Excelencia Investigadora Aceite de Oliva y Salud (CEAS).

Entre los años 1991-1992 se formó en el New England Medical Center y en el 'Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University' de Boston (Estados Unidos). El doctor López ha publicado más de 300 artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto y es autor de capítulos de libros nacionales e internacionales, de más de 520 ponencias y comunicaciones a congresos nacionales y de 135 internacionales.

Las principales líneas de investigación en las que trabaja están relacionadas con los factores genéticos que predisponen a las enfermedades cardiovasculares y su interacción con el medio ambiente con especial énfasis en la dieta y en la interacción genes-dieta como determinante de los niveles de colesterol, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, función endotelial y enfermedades cardiovasculares.

FECORAVE

La Federación Cordobesa de Asociaciones Vecinales (Fecorave) aglutina a más de una veintena de asociaciones vecinales de la capital y cuenta con más de 2.000 asociados en solo un año de vida, ya que se constituyó en mayo del pasado año bajo la Presidencia de Rafael Soto.

Su principal objetivo es la defensa de los ciudadanos y ciudadanas y para ello establecen en sus estatutos diferentes áreas de trabajo, entre las que se encuentra la defensa de una ciudad con mayor calidad de vida.