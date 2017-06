La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria reúne en una jornada en Sevilla a más de 225 farmacéuticos

Etiquetas

Más de 225 farmacéuticos comunitarios han asistido a una jornada científico-profesional que la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) ha celebrado en Sevilla.

El evento, desarrollado este pasado jueves día 8 de junio con el lema 'Viviendo la farmacia de servicios profesionales', fue inaugurado por el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) y presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz (COF), Ernesto Cervilla, quien estuvo acompañado por el presidente de Sefac, Jesús C. Gómez, y la presidenta de Sefac Andalucía, Amalia García-Delgado.

La jornada contó también con la presencia de asociaciones empresariales, representantes de la industria farmacéutica y asociaciones de pacientes, entre otros, según informa la Sefac en un comunicado este viernes.

En la inauguración, Cervilla recalcó el papel de la farmacia comunitaria para la sostenibilidad del sistema de salud, en un contexto de población progresivamente envejecida y cronificada. "Tenemos que sumar fuerzas con sociedades científicas en beneficio del paciente y del sistema. Perseguimos los mismos fines y nos unen las mismas motivaciones", indicó.

Gómez señaló que la mano de Sefac "siempre estará tendida" a la administración, y apuntó que el Sistema Nacional de Salud (SNS) no podrá salir adelante sin el concurso de los cerca de 50.000 farmacéuticos comunitarios que ejercen en España.

"El paciente debe saber que supone para nosotros la máxima motivación, y que trabajamos con denuedo por su salud, siempre guiados por la evidencia científica", aseveró.

En este objetivo de construir una sanidad mejor y ejercer una prestación farmacéutica de mayor calidad, la presidenta de Sefac-Andalucía, Amalia García-Delgado, señaló la necesidad de "hacer oír nuestra voz como sociedad científica y profesional, pero también escuchar y acercarnos a la sensibilidad de cada zona y compartir con el resto de agentes del sector nuestras preocupaciones".

PROPUESTA DE COLABORACIÓN DE SEFAC y SEFH

La jornada acogió un coloquio sobre el acceso a las terapias innovadoras que moderó el presidente de Sefac, Jesús C. Gómez, y que contó con la participación del presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Miguel Ángel Calleja; el presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez; Antonio Manfredi, delegado en Andalucía de Acción Psoriasis; y Laura Carbajo, subdirectora médica en Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

El grueso del debate giró en torno a una propuesta en firme de Gómez sobre un documento de trabajo conjunto entre Sefac y SEFH sobre continuidad asistencial, al que se sumen la mayor cantidad de agentes posibles. "Estamos dispuestos a que, ante cada innovación, sea el propio farmacéutico el que valore el medicamento, mediante un protocolo y la creación previa de comisiones de trabajo", apuntó.

El presidente de la SEFH aceptó públicamente la propuesta, resaltando las virtudes de un proyecto conjunto que sume la fortaleza de ambos tipos de farmacia y realice un seguimiento colaborativo del paciente, según informa la Sefac.

Calleja manifestó el apoyo a la farmacia comunitaria de la sociedad científica que preside en aspectos clave, como el acceso del farmacéutico comunitario a la historia clínica del paciente, y la necesidad de clasificación de los nuevos medicamentos a nivel nacional y no autonómico. También reconoció la fortaleza de la farmacia comunitaria en aspectos como el seguimiento farmacoterapéutico al paciente cronificado.

Manfredi "recogió el guante" lanzado por ambas sociedades científicas, bajo el "firme convencimiento" de que la situación actual es insostenible. "No puede continuar esta suerte de despotismo sanitario en el que siempre se habla del paciente pero luego no se le tiene en cuenta. Los pacientes ya no somos sujetos pasivos. Creemos en un paciente crítico y adherente, que tiene que ser un interlocutor más en el diálogo de profesionales sanitarios y tomar decisiones terapéuticas", argumentó.

Por su parte, Pérez se mostró favorable al entendimiento entra farmacia comunitaria y hospitalaria, bajo la convicción del que el grueso de la profesión demanda la máxima colaboración entre entornos farmacéuticos. "Sí al entendimiento, siempre que exista la necesaria coordinación y protocolo y se convenza a la Administración. Si la sanidad pública funciona es gracias a los profesionales, no a las leyes", abundó.

De su lado, Carbajo expresó la necesidad de crear entornos colaborativos y tender puentes entre diferentes niveles asistenciales. "Tiene que haber un motor de impulso al respecto, que no puede ser otro que las necesidades que exprese el paciente. ¿Y dónde está el paciente mejor? Donde él decida", comentó.

SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

El programa de la jornada incluyó también distintos talleres formativos en temáticas como la salud de la mujer, la anticoncepción de urgencia y el manejo de los probióticos, además de la presentación de un documento de consenso sobre dolor de espalda realizado por Sefac y Semergen.

También se trataron distintas experiencias prácticas de farmacéuticos comunitarios andaluces en la implantación y desarrollo de nuevos servicios profesionales farmacéuticos (SPF) como la cesación tabáquica, los sistemas personalizados de dosificación, el manejo de inhaladores, la revisión del uso de los medicamentos y la medición y control de la presión arterial y el riesgo vascular. En sus intervenciones, los ponentes abordaron elementos clave a la hora de implantar un SPF en la farmacia. Entre otros, ¿qué elementos son necesarios?, ¿cómo implicar al equipo? y ¿a quién se dirigen estos servicios?

En relación con los SPF, también se realizó una exposición sobre cómo fijar el precio de estos servicios en función de sus diferentes costes, y se presentó la plataforma de gestión de SPF SEFAC e_XPERT, con la que se puede desde registrar toda la actividad realizada con los servicios profesionales hasta calcular la mejor fórmula de financiarlos.

Los asistentes también pudieron conocer de primera mano algunos de los actuales proyectos de investigación de Sefac, como 'I-VALOR' (indicación farmacéutica en infecciones urinarias e insuficiencia venosa), 'Recomienda' (sobre recomendaciones y consejos de salud) y 'Articúlate' (salud articular).

La próxima jornada científico-profesional de Sefac se celebrará en Murcia el 15 de junio. Colaboran en esta serie de Jornadas Sefac 2017 entidades como Almirall, Bioibérica, Boehringer Ingelheim, Cinfa, Cofares, Difefac Pharma, Esteve, FAES Farma, Ferrer, Hefame, HRA Pharma, Mylan, Omron, Pfizer, ratiopharm, Sandoz, Stada y TEVA. También han colaborado en Andalucía Bidafarma el Colegio Oficial de Farmacéuticos, Hero (Instituto de Nutrición Infantil) y Somos Farmacia Digital.