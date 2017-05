El número de mutaciones en un tumor varía según la edad y el tipo de cáncer

Etiquetas

Un equipo de investigadores liderado por científicos del 'Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center', en Estados Unidos, descubrió que la carga de mutación tumoral (TML, por sus siglas en inglés) en la biopsia de cáncer de un paciente varía según la edad y el tipo de cáncer, junto con varios otros factores.

Los autores dicen que sus hallazgos son algunos de los análisis más completos de TML hasta la fecha, ya que incluyen 14 tipos de tumores sólidos y más de 8.000 muestras de tejido. Un resumen que describe su trabajo se ha hecho público este miércoles y los detalles se presentarán en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica que se celebra el próximo mes en Chicago, Estados Unidos.

La TML es una medida del número de mutaciones en el ADN y el ADN mutado puede ser posteriormente traducido a cambios nocivos en las proteínas. Las proteínas alteradas a menudo parecen extrañas al sistema inmune y, por lo tanto, pueden activar una fuerte respuesta inmune que puede ser potenciada por agentes inmunoterapéuticos.

"Uno de nuestros descubrimientos más interesantes fue el hecho de que la carga de mutación creció con la edad en muchos cánceres --afirma el investigador principal del estudio, Mohamed E. Salem, profesor asistente de Medicina en Georgetown Lombardi--. La edad avanzada se correlacionó estrechamente con la TML en la mayoría de los cánceres que examinamos, pero en algunos cánceres, como el de vejiga, no hubo correlación por edad, lo que también supone una observación importante en un tipo de cáncer difícil de tratar".

A MAYOR NIVEL DE MUTACIONES, MÁS EFICACIA DE LA INMUNOTERAPIA

La búsqueda de altos niveles de mutaciones en el tumor puede parecer una forma opuesta de buscar qué terapias podrían ser más efectivas para combatir el cáncer. Debido a que las inmunoterapias funcionan al quitar los frenos del sistema inmunológico y, por lo tanto, permitir que las células combatientes del sistema inmunológico se acerquen a las células cancerosas, cuantas más mutaciones tenga una célula cancerosa puede hacer que parezca más ajena para las células del sistema inmune y, por lo tanto, un objeto más enfocado para atacar.

Si la TML de una célula es alta, una inmunoterapia podría ser más eficaz y, de ahí el interés de Salem en cuantificar la TML. La carga de mutación tumoral también podría emplearse como un marcador para determinar qué tipos de cáncer y qué pacientes, o subgrupos de pacientes, podrían beneficiarse más de la inmunoterapia.

"Hemos encontrado que, como se esperaba, el melanoma tenía la mayor TML, ya que sabemos clínicamente que este tipo de cáncer responde mejor a la inmunoterapia", dice Salem, también miembro del Centro Ruesch de Georgetown Lombardi para la curación del cáncer gastrointestinal (GI).

"De hecho, la TML media para el melanoma fue casi el doble de la media más alta, la del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Además, vemos que TML elevada a menudo se produce en los tumores que carecen de genes conocidos relacionados con el cáncer, como BRAF o NRAS en el melanoma y EGFR o ALK en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Esto sugiere que los inhibidores de punto de control inmune pueden ser particularmente eficaces en pacientes que no son candidatos a terapias comunes dirigidas a estos tipos de cáncer", explica.

"Nuestro siguiente paso es validar y correlacionar los niveles de TML con los resultados en los pacientes que han recibido inmunoterapia. Miraremos para ver si los pacientes presentaban altos niveles de TML antes de comenzar la terapia y luego determinar si aquellos con los niveles más altos tuvieron el mejor resultado clínico, que es lo que podríamos esperar", dice.