Mosquera: "El objetivo es mantener la distancia con los equipos de abajo e incluso aumentarla"

El mediocentro del RC Deportivo Pedro Mosquera señaló que el objetivo actual del equipo no tiene que ser la permanencia, sino "mantener la distancia" con los equipos de abajo e incluso "aumentarla", mientras que apuntó que no descarta "jugar infiltrado" los seis partidos que restan para finalizar LaLiga.

"Tenemos que mirar más que en los puntos en terminar la temporada de la mejor manera posible. Ahora hemos conseguido abrir un poco más de hueco con los rivales de abajo y nuestro objetivo no tiene que ser la permanencia sino mantener la distancia con los equipos de abajo e incluso aumentarla porque tenemos equipo para ello", indicó este miércoles en rueda de prensa.

Mosquera indicó que el equipo se "equivocaría" si pensara que ya tiene la "permanencia" ya hecha. "Es verdad que el otro día dimos un paso muy importante pero los que tenemos experiencias de otras temporadas, sabemos que la gente saca muchos puntos en los últimos partidos y al final estamos a nueve, pero puede que esa distancia se recorte y cuando quedan pocos partidos las urgencias son mayores", apuntó.

El Deportivo ganó la jornada pasada al Málaga 2-0, aunque el juego no fue "todo lo fluido" que les hubiese gustado. "En las temporadas hay momentos y ha llegado el de ganar fuese como fuese. Lo importante era el resultado y quizás por eso el equipo sale un poco más cubriéndose un poco en lo que pueda pasar. La primera parte fue un poco sosa y luego ya dimos un paso adelante y estuvimos mejor", explicó.

"La victoria contra el Málaga era un paso vital para nosotros por ganar en casa, además por los resultados que habéis visto de los rivales que tenemos por el descenso estamos a nueve puntos más el 'average' y esperamos cerrarlo lo antes posible", prosiguió.

El gallego no quiere hacer todavía un análisis de la temporada, porque eso "debe hacerse al final". "Ahora quedan seis partidos y se pueden hacer muchas cosas bien y hacer muchos puntos. De momento hemos salido de una situación muy complicada, donde estábamos a uno o dos puntos del descenso, ahora estamos a nueve y tenemos que seguir así", matizó.

Su próximo partido de LaLiga será frente a la Real Sociedad, un "muy buen equipo". "Lo llevan demostrando toda la temporada y el otro día contra el Barça también hicieron buen partido y no solo son buenos en ataque, en defensa también tienen muy bien equipo", recordó.

"NO DESCARTO JUGAR INFILTRADO TODOS LOS PARTIDOS QUE QUEDAN"

Mosquera lleva arrastrando una lesión en el recto anterior del cuádriceps, que le obligó a perderse tres partidos y está "preocupado". "Llevo bastantes semanas arrastrando molestias y he intentado ir forzando para todos los partidos hasta que me dieron el alta médica. El otro día jugué pinchado y sigo con molestias, pero me voy a hacer hoy otra prueba y vamos a determinar un poco si es bueno curarlo del todo o seguir jugando pinchado", señaló el mediocentro.

"A lo mejor para recuperarme tendría que parar prácticamente toda la temporada y yo lo que quiero es jugar y ayudar al equipo, entonces lo que sea mejor para el equipo haremos al final, pero no descarto jugar infiltrado todos los partidos que quedan", confesó.

En la prueba que le realizaron hace un mes y medio, tenía una rotura de grado I, pero no terminar de "curar". "No sé si está cicatrizado o si sigue rotura ahí", indicó. "Tenemos que valorar si puede ser perjudicial para mi jugar pinchado porque al final no notas la pierna, pero eso puede ir a más", continuó.

A pesar de que está "disponible" para Pepe Mel, será el técnico quien decida que será lo "mejor". "Me gustaría hacer los entrenamientos al cien por cien y eso no me deja hacerlo, es una cosa molesta, pero son épocas que hay que vivir y el otro día me mereció la pena porque me valió para que el equipo marcase el gol de la tranquilidad y el equipo consiguiese ganar", subrayó.

Finalmente, el mediocentro reconoció que es "una buena cifra" el haber marcado tres goles, aunque espera "aumentarla" de aquí a final de temporada. "Al final está siendo una temporada muy dispar. Empecé jugando, luego estuve una temporada sin jugar, luego llego Pepe Mel y los primeros partidos hasta que estuve lesionado volví a jugar, pero si es verdad que llevo tres goles habiendo jugado menos que el año pasado y en ese sentido estoy muy contento", señaló.