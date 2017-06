Sandro Ramírez: "Tengo varios clubes interesados, pero ahora mismo solo me importa la selección"

Etiquetas

El delantero del Málaga CF Sandro Ramírez aseguró que no piensa en las diferentes informaciones que han salido recientemente con respecto a su futuro, ya que "lo único que importa ahora mismo es la selección", aunque es consciente de que tiene "varios clubes" siguiéndole la pista para hacerse con sus servicios en este mercado de verano, tras su participación en la Eurocopa Sub-21 de Polonia.

"No sé qué será de mi futuro, sinceramente, lo único que me importa es recuperarme, prepararme bien para entrenar con el grupo cuanto antes y aportar mi granito de arena para traernos la Eurocopa para España. Tengo varios, pero estoy aquí para seguir mejorando con grandísimos jugadores y es lo único que me importa ahora mismo", afirmó Sandro en declaraciones a Europa Press tras el entrenamiento de la Sub-21 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El canario, que se encuentra temporalmente apartado del grupo por un "edema" en el cuádriceps, volverá el próximo lunes a los entrenamientos con un equipo en el que se respira "muy buen rollo" en su preparación para el Europeo en el que se estrenarán el próximo 17 de junio ante Macedonia.

"No hemos querido correr riesgo ninguno con mi lesión, pero estoy bien y tengo buenas sensaciones. Somos como amigos y eso es importantísimo porque luego se ve reflejado en el terreno de juego. Aún quedan jugadores por venir, de grandísimo nivel, y vamos a tener oportunidades de ir a Polonia y traernos la Eurocopa", admitió.

Las expectativas que transmite Ramírez se ven correspondidas por una plantilla que cuenta con numerosos jugadores consagrados en equipos de Primera División, con lo que no le sorprende que se les dé el papel de favoritos para llevarse el título.

"También es posible que se crea que somos favoritos por ser la selección española. Nosotros somos conscientes de la dificultad que tiene un Europeo, de la dificultad que nos van a poner los rivales, así que vamos a ir con los pies en la tierra pero sabemos de las posibilidades y el potencial que tenemos como equipo. Vamos a ir con muchas ganas a ver si nos traemos la Eurocopa para acá", consideró.

Por otro lado, el hecho de haber salido la pasada temporada del FC Barcelona con destino a Málaga, algo que confesó resultarle "difícil" como canterano del club blaugrana, "al que debe muchísimo", pero que su falta de oportunidades hizo que tomara la decisión de abandonar la Ciudad Condal.

"Sabía el rol que tenía dentro del club y que la única oportunidad de tener minutos y crecer como futbolista y madurar, era jugar, buscarme un sitio en el que me pudiera pelear un puesto. Salió Málaga y no lo dudé. Estoy muy contento de cómo ha salido todo, porque las expectativas que tenía uno al principio se han cumplido", explicó.

Finalmente Ramírez, haciendo balance de una fantástica temporada para él en la Costa del Sol, la llegada de Míchel al banquillo supuso un "plus" para que el club malacitano cumpliese los objetivos de la temporada, tras los pasos de Juande Ramos y 'El Gato' Romero, con los que prácticamente llegaron a coquetear con el descenso a LaLiga 1/2/3.

"Con Juande no teníamos ese buen fútbol que tuvimos con Míchel, pero sacábamos partidos adelante. Romero lo intentó, teníamos esa mala suerte de cuando coger esa racha negativa no le ganas a nadie. Pero Míchel ha dado con la tecla con el equipo, no has mentalizado a todos de que descender era imposible, inviable para él. Ha puesto a cada uno en su sitio y se ha visto reflejado en el campo que éramos otro equipo diferente", resaltó.