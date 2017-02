Víctor Sánchez del Amo: "El Valencia tiene un potencial tremendo"

Etiquetas

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, no se fía de un Valencia que "tiene un potencial tremendo" a pesar de no demostrarlo en una temporada irregular, por lo que el cuadro andaluz ha preparado la jornada 22 de LaLiga Santander con "respeto" a esa calidad del próximo rival este sábado en el Benito Villamarín.

"Nuestro foco está en el rendimiento deportivo del Valencia, eso es lo único que nos compete. Cualquier tipo de situación extradeportiva o problema social no nos sirve para prepara el partido. Entendemos que está teniendo un rendimiento irregular y puede ser que la circunstancia institucional que está atravesando influya, pero nos centramos solo en lo deportivo", indicó.

En la rueda de prensa previa al choque, el técnico bético explicó el respeto al rival, un Valencia en horas bajas, a seis puntos del descenso tras dos duras derrotas. "El Valencia tiene un potencial tremendo, la calidad de sus jugadores es indiscutible. Es un equipo que está diseñado para cosas importantes", afirmó.

"Su rendimiento está siendo muy irregular. Debemos tenerle mucho respeto por ese potencial que tiene y así nos hemos preparado. El Valencia está teniendo peores resultados en su campo que fuera de casa, pero la alerta tiene que ser máxima porque a pesar de cualquier calificativo que se le ponga de crisis es un equipo tremendamente peligroso", añadió.

Víctor se refirió al estado físico de Joaquín y a la novedad de Sanabria en la convocatoria. "Sentía unas molestias y estaba incómodo, no terminaba de poder seguir evolucionando en el proceso de recuperación. Se le hizo una prueba de control y se ha visto que tiene unas molestias diferentes en otra zona diferente a la de la lesión", afirmó sobre la truncada recuperación del gaditano.

"Tony está ya disponible. Viene de estar parado y le falta ritmo de competición, pero si está en la convocatoria es porque entendemos que ya puede competir", añadió acerca del delantero paraguayo.

Además, el preparador madrileño confesó el trastoque que supuso el partido aplazado la pasada semana en Riazor, el cual esperan "jugar lo antes posible". "Tenemos que adaptar nuestro trabajo a esa circunstancia. Hemos tenido mucho tiempo para preparar este partido contra el Valencia. El aplazamiento al final nos ha venido bien para recuperar a jugadores que estaban en la última fase de recuperación", confesó.

Por último, el técnico bético fue preguntado por el ucraniano Zozulya. "Está entrenándose con nosotros con permiso del Rayo Vallecano mientras que se encuentra una solución a esta situación. Para nada es agradable, ni para el jugador ni para los clubes", afirmó.

"No sé si es la mejor, pero desde luego le hemos mostrado nuestro apoyo y no vamos a permitir que se quede en una situación de vacío legal y no pueda entrenarse. Tenemos autorización del Rayo, que es quien tiene su ficha, para que se entrene con nosotros mientras se encuentra la solución a un tema que es complicado", finalizó.