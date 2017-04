ASOCIACIONES DE PACIENTES PIDEN A SANIDAD CAMPAÑAS PARA IMPULSAR LA VACUNACIÓN

Etiquetas

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes y el Foro Español de Pacientes pidieron este martes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que ponga en marcha una campaña de información para concienciar sobre la importancia de la inmunización y "frenar el movimiento antivacunas que no sólo hace daño a los niños que no se inmunizan, sino también a los menores que están con ellos".Así se expresaron Rosa Brescané, vocal de la Plataforma de Organziaciones de Pacientes, y Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, en un acto organizado por MSD con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización.Brescané y Lorenzo, explicaron a Servimedia que la vacunación "está relacionado con la solidaridad, una palabra que está muy de moda pero que en campo de la inmunización no se practica. Cada día hay más movimientos antivacunas que ponen en peligro la salud pública de todos".Ambos aludieron a la mejora de la situación económica en España para instar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que impulse campañas de publicidad, de comunicación informando sobre la importancia que tiene ponerse las vacunas que "son un seguro de vida para las personas pues la prevención es la mejor receta y además es más barato prevenir que curar".Asimismo, insistieron en la importancia "de unificar el calendario vacunacional en España. No es de recibo que todavía no exista esa unificación", enfatizó Lorenzo, quien agregó que "no es posible que comunidades limítrofes tengan calendario diferentes. La unificación es una necesidad urgente".