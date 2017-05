Una nueva app permitirá pedir desde el móvil cita previa en los centros salud y justificantes médicos

Etiquetas

Los pacientes de la Comunitat Valenciana podrán pedir desde el móvil cita previa en los centros salud, justificantes médicos y localizar recursos sanitarios gracias a la app GVA +Salut que ha habilitado la conselleria de Sanidad Universal.

La consellera Carmen Montón ha presentado este jueves esta nueva aplicación móvil, que permite introducir hasta cuatro usuarios de diferentes pacientes para facilitar la petición de cita a las familias. Además, ha anunciado que se mandarán recordatorios de las citas en primaria o especializada a través de SMS con 72 horas de antelación.

Esta app -disponible en la PlayStore para dispositivos Android y en la AppStore para el sistema operativo iOS- es la primera de una serie de versiones que se irán incluyendo de forma progresiva para aumentar los servicios sanitarios que podrán resolverse desde el móvil.

Por ahora, Montón ha destacado que esta aplicación, disponible en castellano y valenciano, permite pedir, modificar o anular una cita previa de forma "sencilla" mediante la introducción de los datos del número de la Tarjeta Sanitaria y la fecha de nacimiento.

Los datos de cada tarjeta quedan registrados para su reutilización en citas posteriores y disponen de un sistema de seguridad con contraseña para posteriores visitas.

Además, la aplicación permite introducir hasta cuatro usuarios diferentes para facilitar la gestión de las citas familiares desde un único Smartphone. En el caso de una pareja, si uno de los dos solicita una cita para el hijo la información se guarda en los dos móviles sin duplicarse, según ha detallo el secretario de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca.

Este sistema ofrece también la posibilidad de descargar las citas al calendario y los justificantes médicos de asistencia en el propio dispositivo móvil, que pueden imprimirse o reeenviarse por e mail, con un código de identificación para que la empresa puede comprobar su veracidad.

Además, dispone de un geolocalizador que informa al usuario de qué centro de salud y qué hospital le corresponde, así como del tipo de especialidades que éstos ofrecen. Por último, se ofrece la posibilidad de una marcación rápida para ponerse en contacto tanto con el 016 como con el servicio de emergencias en caso de que sea necesario.

AVISO DE RECORDATORIO

Por otra parte, la conselleria enviará un mensajes de SMS a los teléfonos de los pacientes con el recordatorio de la cita que tienen con su médico, tanto de primaria como especializada (radiología, por ejemplo) 72 horas antes siempre que la consulta se haya solicitado con más de un mes de antelación.

No obstante, no se trasladarán datos de consultas que puedan resultar especialmente confidenciales, como es el caso de salud mental o salud sexual y reproductiva. En el SMS se indicará la fecha y hora de la cita, el centro y el servicio al que deben acudir y un teléfono al que llamar para anular la cita en el caso de que no puedan acudir.

Este servicio, que ya estaba operativo en formato piloto en los departamentos de La Fe, el General de Valencia y, parcialmente, el hospital Peset, se extenderá al resto del sistema de salud valenciano en dos fases.

Una primera inmediata que comienza hoy a nueve departamentos de forma integral (General de Castellón, Gandia, General de elche, Vega Baja, General de Elda, Marina Baixa, Requena, Acoi). Y una segunda fase, en otros siete departamentos (General de Alicante, Arnau-Lliria, san Juan, Xàtiva. Clínico-Malvarrosa, Sagunto, La Plana), donde comenzarán por asistencia primaria y progresivamente se extenderá a las consultas hospitalarias.

Las estimaciones de la conselleria es que, a partir de este viernes, cada día se enviarán más de 13.000 mensajes para recordar las citas a los pacientes.