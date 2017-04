LOS FISIOTERAPEUTAS RECLAMAN QUE SE ACABE CON SU INVISIBILIDAD EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN CLÍNICA

Etiquetas

- Directivos sanitarios y profesionales, a favor de un enfoque más multidisciplinar de la atención sanitaria. El decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Antonio Martín Urrialde, reclamó este martes una mayor autonomía para los profesionales de la fisioterapia y que su trabajo no esté supeditado a las decisiones de otros titulados, en el transcurso de un encuentro informativo sobre el presente y futuro de la profesión celebrado en Madrid.Martín Urrialde criticó la 'invisibilidad' de los fisioterapeutas en la atención a los pacientes y su escasa o nula participación tanto en la determinación de un diagnóstico como en la definición del mejor tratamiento a aplicar en cada caso. “Estamos formando a fisioterapeutas con elevadísimas cuotas de competencia, pero cuando entran a trabajar en el sector público se encuentran con que vuelven 40 años atrás, a un modelo inservible y costoso”, señaló el decano del colegio madrileño.Un modelo que opuso al más transversal que sí se está aplicando con éxito en la sanidad privada y en el que los fisioterapeutas tienen un ámbito competencial bien definido y que pueden aplicar con autonomía."No es necesario ningún cambio legal. Las competencias de la fisioterapeutas están perfectamente definidas, pero hace falta valentía política por parte de los responsables del Servicio Madrileño de Salud Sermas) para poner otro modelo hospitalario más eficaz", subrayó Urrialde.UN MODELO A REVISARLas palabras del Colegio Profesionales de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid encontraron eco en una mesa de debate en la que también participaron el director general de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, Carlos González Pereira; el director adjunto de la Gerencia de Atención Primaria del Sermas, Jesús Vázquez; el jefe del Equipo de Rehabilitación de Quirón Salud, Carmelo Fernández; y la fisio del Colegio de Educación Especial Vicente Ferrer de San Sebastián de los Reyes, Ana Isabel Díaz.Jesús Vázquez, del Sermas, se mostró partidario de equipos de atención clínica integrados, en el marco de un modelo más transversal y más eficaz. "Si un enfermero puede resolver un asunto no tiene por qué pasar al médico, y si un fisio puede resolver algo no tiene por qué pasar al médico rehabilitador, no es eficiente", aseguró. Vázquez reveló que hay más de 800 fisioterapeutas trabajando en la Sanidad Pública Madrileña, de un total de 72.000 profesionales.El director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, Carlos González Pereira, puso en valor el papel de los fisioterapeutas en su ámbito de actuación, ´que "no sólo es importante, sino necesario e imprescindible", y subrayó singularmente su importancia a la hora de fomentar la prevención para retrasar lo máximo posible la llegada a una situación de dependencia.En este sentido, recalcó que en la Comunidad de Madrid ya se ha regulado la presencia obligatoria de fisioterapeutas en residencias de mayores y que está pendiente la definición de su ámbito competencial.Carmelo Fernández, jefe del Equipo de Rehabilitación de Quirón Salud, aseguró que, desde su experiencia, una mayor participación de los fisioterapeutas en la definición de las guías médicas y los protocolos de actuación contribuiría a mejorar la atención que reciben los pacientes y a resolver ese problema de 'invisiiblidad', cuya existencia admitió.Ésta es aún mayor en el ámbito de la educación, donde los fisios tienen un papel esencial en garantizar el acceso a la educación a alumnos con necesidades especiales, pero con un régimen no del todo definido y en unas condiciones que no favorecen su trabajo, según relató Ana Isabel Díaz, fisio del Centro de Educación Especial Vicente Ferrer de San Sebastián de los Reyes.