MÁS DE 3.000 PERSONAS HAN SIDO EXCLUIDAS DEL SISTEMA DE SALUD EN ESPAÑA DESDE 2014, SEGÚN REDER

Las organizaciones que integran la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder) informaron este jueves que, desde enero de 2014 hasta marzo de 2017, un total de 3.340 personas han sido excluidas del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España.Reder presentó hoy el informe ‘Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria’, en el que se recoge que de las 3.340 personas excluidas del SNS, 1.840 se encuentran en situación administrativa irregular, 146 mujeres embarazadas, 243 menores, 26 solicitantes de asilo y 341 casos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias. El título de este informe se debe a que hoy se cumplen cinco años de la aprobación, por parte del Gobierno del Partido Popular del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.Según explicó Reder en un comunicado, “el SNS se caracterizaba hasta 2012 por otorgar una cobertura muy amplia con un gasto relativamente contenido respecto de otros países de nuestro entorno. No obstante, el Gobierno alegó que el sistema se encontraba al borde del colapso y con este único argumento, sin aportar memoria económica alguna que justificara las medidas adoptadas, impuso en abril de ese año una reforma radical. Cinco años después, no se ha realizado por parte del Ejecutivo ningún informe de impacto que permita valorar el efecto que el RDL 16/2012 ha tenido sobre la salud individual y colectiva”.Por ello, exigió a los distintos grupos parlamentarios “la adopción de medidas legislativas que aseguren el fin de esta situación”. De hecho, “873.000 tarjetas sanitarias fueron retiradas a partir de la entrada en vigor de esta normativa, según datos del propio Gobierno”.Reder está integrada, entre otros colectivos, por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (Fadsp), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).