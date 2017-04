ESPAÑA ES EL PAÍS EUROPEO QUE MÁS PESTICIDAS UTILIZA

Etiquetas

Representantes del mundo de la medicina, la política y el derecho se reunieron este martes en la sede del Parlamento Europeo en Madrid para hablar de las consecuencias sobre la salud del uso de pesticidas, ya que España es el mayor consumidor de pesticidas en toda Europa.Fundación Vivo Sano, Fundación Alborada, Ecologistas en Acción y Movemos Europa, según indican en una nota, pusieron de relieve durante el acto el grave problema de salud pública que supone el uso generalizado de plaguicidas a todos los niveles y la necesidad de dar paso a alternativas que permitan una convivencia óptima del ser humano y el entorno natural.Según sus datos, el coste de las consecuencias sobre el desarrollo del cerebro infantil asociado a la exposición a pesticidas disruptores endocrinos asciende a 136.000 millones de euros anuales en Europa.También expusieron que los riesgos no están únicamente asociados a exposiciones agudas, sino también a exposiciones más bajas de manera prolongada. Autismo, leucemia o infertilidad, son, aseguran, algunos de los trastornos asociados al contacto continuado con estos tóxicos.El presidente de la campaña 'Hogar sin tóxicos' de la Fundación Vivo Sano, Carlos de Prada, denunció el uso de pesticidas de manera preventiva, "aun cuando la Comisión Europea establece que el uso de estas sustancias debe de ser siempre la última opción".La presidenta de la Fundación Alborada, Pilar Muñoz, indicó que "la incidencia del autismo es muy preocupante, pero se observan claras mejorías en su salud cuando hay evitación de los tóxicos presentes en el ambiente".Muñoz también destacó que "los niños que tienen un jardín tratado con pesticidas químicos presentan un riesgo 6,5 veces mayor de padecer leucemia infantil que aquellos niños que no tienen jardín o que no lo tratan".Durante el acto también se presentó el informe 'Directo a tus hormonas', elaborado por Ecologistas en Acción, que se refiere a los residuos de plaguicidas en alimentos españoles. La asociación puso como ejemplo las peras, que contienen 46 sustancias químicas diferentes, de las que 16 son disruptores endocrinos.También se pudo escuchar el testimonio de personas que han enfermado después de una sobreexposición a agroquímicos.Además, se presentó una iniciativa para el establecimiento legal de objetivos de reducción del uso de pesticidas en España, promovida por la Fundación Vivo Sano y Fodesam, que busca servir de base para que las autoridades y las fuerzas políticas promuevan planes específicos con objetivos y plazos concretos contemplados por ley, con vistas a disminuir el uso de estas sustancias en España.