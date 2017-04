EL PRESIDENTE DE LA OMC RECLAMA EN EL CONGRESO “MEDIDAS URGENTES” PARA LIMITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE MENORES

Etiquetas

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, reclamó este jueves en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, en la ponencia de Estudio ‘Menores sin alcohol’, que es necesario que se lleven a cabo “medidas urgentes” para limitar el consumo de alcohol en menores, por las consecuencias que ello conlleva para su salud.Romero hizo hincapié en que “la adicción al alcohol empieza como problema de conducta y termina como enfermedad multiorgánica” y explicó que existe una relación causal entre el consumo de alcohol y más de 200 tipos de enfermedades y lesiones, incluidas las muertes por accidentes de tráfico.Durante su intervención, puso de manifiesto que el nocivo consumo de alcohol mata aproximadamente a 3,3 millones de personas cada año en el mundo y constituye el tercer factor de riesgo de salud. “Más allá de los numerosos efectos crónicos y graves para el organismo, el consumo de alcohol está asociado a amplias consecuencias sociales, mentales y emocionales”, añadió.El presidente de la OMC destacó que la adolescencia supone una etapa de importante vulnerabilidad porque el desarrollo neurológico no ha terminado, y aseguró que “los adolescentes que presentan problemas con el alcohol, a menudo tienen también problemas mentales”. Asimismo, afirmó que “la comorbilidad psiquiátrica se acerca al 80% en adolescentes consumidores de alcohol”.Por todo ello, manifestó que es preciso disminuir la accesibilidad del alcohol para los menores y adolescentes y señaló que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública no puede ser abordado simplemente como un problema social, por lo que “nos oponemos a la creación de lugares de confinamiento para el consumo de alcohol, más comúnmente conocidos como botellódromos”.Por último, defendió que la salud de los jóvenes debe primar sobre otros intereses económicos, comerciales, de producción, distribución, publicidad y de actividades de ocio relacionadas con el consumo de alcohol y remarcó que esta problemática requiere el máximo consenso político y social en la elaboración de leyes y normas y que no se convierta en arma de confrontación partidista.